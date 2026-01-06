SK AX, 사내 AI 자격증 'AI 역량 인증 플랫폼' 국내 첫 정부 공인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기업자격 정부인정제 사업주 자격 획득

SK그룹 3800여명 대상 운영…직무상황 기반 AI 활용

SK AX는 자체 개발한 'AI 역량 인증 플랫폼'이 고용노동부와 한국산업인력공단의 기업자격 정부인정제 사업주 자격을 획득했다고 6일 밝혔다. 국내 생성형 인공지능(AI) 분야에서 사내 구성원을 위한 AI 역량 인증 체계가 정부 공인을 받은 건 이번이 처음이다.

기업자격 정부인정제는 기업이 자체 운영하는 직무 자격제도를 한국산업인력공단이 종합 심사해 공신력을 부여하는 제도다. SK AX는 시험 응시부터 채점·평가까지 전 과정을 AI를 활용해 자동화하고 실제 업무 수행 역량을 검증하는 구조를 갖췄다는 점에서 높은 평가를 받았다.

SK AX CI. SK AX 제공

SK AX는 지난해 초부터 SK그룹 구성원 약 3800명을 대상으로 생성형 AI 활용 역량 인증 플랫폼과 제도를 운영해왔다. SK AX 측은 "이번 인증제가 다양한 산업에 종사하는 실무자들이 생성형 AI를 제대로 활용할 수 있는지를 체계적으로 측정·검증할 수 있는 제도임을 평가받았다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.

SK AX의 AI 역량 인증 플랫폼은 단순히 'AI를 배웠는가'를 넘어 'AI로 일을 바꿀 수 있는가'를 검증하는 방식이다. 시험은 사업기획, 소프트웨어 개발, 시장조사, 인사전략 등 실제 직무 상황을 기반으로 생성형 AI를 활용해 문제를 해결하도록 설계됐다. 여기에 보고서와 스프레드시트, 소스코드, 다이어그램 등 현업에서 바로 쓰이는 결과물로 평가가 이뤄진다.

인증 과정은 두 단계로 나뉘는데, 모든 과정은 교육, 실습, 평가, 채점까지 AI 기반 온라인 플랫폼에서 운영돼 대규모 조직에서도 활용할 수 있도록 설계됐다.

첫 단계인 'AI 리터러시'에서는 생성형 AI의 기본 원리 이해부터 프롬프트 활용, 일상 업무 적용 능력을 검증한다. 구성원은 온라인 플랫폼을 통해 학습과 시험에 참여하고 실제 업무 맥락에서 AI 문해력과 실행력을 평가받는다. 다음 단계인 'AI 부트캠프'에서는 검색증강생성(RAG) 기반 시스템, AI 기능이 적용된 웹·앱 개발 등 실습 중심 교육을 거쳐 AI 에이전트 서비스를 직접 설계·개발하고 결과물에 대한 평가를 받는다.





김민환 SK AX HRX추진담당은 "AI 전환은 이제 특정 부서나 전문가의 영역이 아니라 모든 구성원의 역량 내재화와 변화관리를 필요로 한다"면서 "이번 정부인정 획득은 SK AX가 실제 산업 현장에서 검증한 AI 교육·인증 모델이 공신력을 확보했다는 의미로, 앞으로 AI 전환을 추진하는 기업들에게 표준 모델로 자리 잡힐 수 있도록 인증 제도를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

