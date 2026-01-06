3월부터 수인분당선 기흥역 출구간 이동 가능해진다

QR코드 인증시스템 이용해
1·2·6·7번-3·4·5번 출구 이동
오는 3월부터 전철 수인분당선 기흥역 1·2·6·7번 출구와 3·4·5번 출구 간 이동이 가능해진다.
용인시는 기흥역 출구간 자유로운 이동을 위해 환승 통로에 QR코드 인증 기반 출입 시스템을 설치해 3월부터 운영한다고 6일 밝혔다.
기흥역 지하 2층 개찰구는 2014년 용인경전철 개통 이후 해당 출구 간 이동이 막혔다. 환승 통로나 출입구 간 이동이 불가능해지면서 그간 개선을 요구하는 민원이 지속해서 제기돼 왔다.
이에 따라 시는 출구간 이동이 가능하도록 한국철도공사·국가철도공단·용인경전철 등 관계기관과 협의를 거쳐 QR코드 인증 기반 출입 시스템을 도입하기로 했다.
시스템이 도입되며 기흥역 이용객은 QR코드를 활용해 원하는 출구를 이용할 수 있게 된다. 시는 QR코드를 이용한 인증 시스템은 기흥역에 처음으로 시도되는 방식이라고 설명했다.
시 관계자는 "QR코드 인증 방식은 기존 출입구 체계를 변경하지 않으면서도 이동 편의성을 높이는 가장 효율적인 방안"이라며 "시스템 도입으로 시민들의 보행 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
