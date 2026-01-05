과기정통부, 中과 과학기술·디지털 기술 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李 대통령 방중 계기 한·중 과학기술 협력 재가동

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 재중한인과학기술자협회 회원들. (왼쪽부터) 김준연 한중과기협력센터장, 황성훈 과기정통부 국제협력관, 김종명 상해과기대 교수, 김은우 듀크쿤산대 교수, 배경훈 부총리, 정용삼 난징농업대 교수, 백은혜 칭화대 교수, 이선영 베이징이공대 교수, 신상열 과기정통관. 사진=과학기술정보통신부

과학기술정보통신부는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 중국과 과학기술과 디지털 기술 전반의 협력을 확대할 기반을 마련했다고 5일 밝혔다.

과기정통부는 중국 과학기술부와 '글로벌 공동 도전 대응을 위한 과학기술 혁신 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결하고, 기후변화와 지속가능한 발전 등 글로벌 공동 과제에 대응하기 위한 공동 연구와 연구자 교류를 추진하기로 했다.

또 중국 공업정보화부와는 '디지털 기술 협력에 관한 양해각서'를 맺고, 경제 성장과 민생 회복에 기여하기 위한 디지털 확산과 디지털 포용 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

과기정통부는 이에 따라 올해 서울에서 중국 과학기술부와 제16차 한·중 과학기술공동위원회를 개최하는 한편, 베이징에서 중국 공업정보화부와 제5차 한·중 ICT 협력 전략대화를 열 예정이다.





한편 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 재중한인과학기술자협회 주요 인사들과 오찬 간담회를 갖고 중국의 과학기술 발전 현황과 인재 양성 정책 동향을 공유했다. 협회 측은 중국 주요 대학에서의 교육·연구 경험을 바탕으로 중국이 빠른 기술 발전을 이룰 수 있었던 정책적 배경을 설명하고, 향후 한·중 과학기술 협력 방향에 대한 의견을 제시했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

