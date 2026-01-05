광주 서구 서창억새축제, 대한민국축제콘텐츠 4년 연속 대상

도심 속 축제 저력 인정

관광·경제효과 호평 받아

18억5천만원 경제효과 거둬

광주 서구 서창억새축제가 대한민국축제콘텐츠 4년 연속 대상을 받았다. 광주 서구청 제공

광주광역시 서구의 대표 축제인 '서창억새축제'가 제14회 대한민국축제콘텐츠대상에서 축제관광생태 부문 대상을 수상하며 4년 연속 대상의 영예를 안았다.

대한민국축제콘텐츠대상은 (사)한국축제콘텐츠협회가 주최하는 권위 있는 시상으로 지역 고유 자원을 활용해 관광 활성화와 지역경제 발전에 기여한 우수 축제를 대상으로 축제 운영 성과, 콘텐츠 차별성, 방문객 만족도, 친환경 운영 등을 종합 평가해 선정한다.

서구는 지난해 10월 '은빛 억새가 전하는 가을로의 여행'을 주제로 제10회 광주서창억새축제를 개최했다.

축제 기간 4일 동안 10만여 명이 방문했으며 약 18억5,000만원의 경제 효과를 창출한 것으로 분석됐다.

특히 서창억새축제는 헤드폰을 활용한 자연 소리 체험 '사운드스케이프', LP 억새 라운지, 멍때리기 대회 등 감성형 콘텐츠를 선보이며 도심 속 힐링축제라는 차별화된 방향성을 구축했다는 평가를 받았다. 또 2,000만원 규모의 힐링쿠폰을 발행해 관내 115개 가맹점 이용을 유도하며 지역 소비 촉진에 기여했다.

이와 함께 다회용기 사용, 무료 셔틀버스 운영, 대중교통 이용 권장 등을 통해 친환경 축제 운영의 모범 사례로도 주목받았다.





김이강 서구청장은 "4년 연속 대상 수상은 시민과 지역사회, 축제 관계자 모두가 함께 이룬 값진 성과다"라며 "앞으로도 영산강의 생태 가치를 보존하고 세계적 경쟁력을 갖춘 생태축제로 지속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





