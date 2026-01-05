李대통령 "한중 새로운 항로 향해 가야…새로운 시장 개척 필요" (종합)

이 대통령, 한중 비즈니스 포럼 사전 간담회

"한중 교역 3000억불 정체, AI 함께해야"

이재용, 최태원 등 韓 4대그룹 총수 총출동

李대통령, 이재용에 "여기 계시는구나" 반갑게 인사

정의선 "중국서 생산·판매 늘려갈 것…한중관계 개선 현대차에 도움"

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 5일 "한중은 같은 바다를, 같은 방향을 향해 함께 항해는 배"라면서 "이제 새로운 항로를 향해 가야 한다"고 말했다. 이 대통령은 인공지능(AI)부터 K콘텐츠에 이르는 전방위적인 산업 협력을 통해 정체된 교역 규모를 늘리자는 제안도 내놨다.

연합뉴스

이 대통령은 이날 베이징 조어대에서 열린 한중 비즈니스 포럼 사전 간담회에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "같은 파도를 넘고, 또 서로의 움직임을 의식하면서 한편으로는 협력하고 또 한편으로는 경쟁하며 성공적인 항해를 지금까지 이끌어 왔다고 생각한다"며 "각자 기술 발전과 경제성장을 추구하면서도 산업 공급망 간의 연계로 서로 발전에 도움을 주고, 글로벌 경제를 선도해왔다"고 평가했다.

하지만 이 대통령은 "현재 글로벌 경제, 통상 환경이 더이상 과거와 같이 정해진 항로를 그대로 쉽게 따라갈 수 있는 상황은 아니다"며 "기술은 빠르게 방향을 바꾸고 있고, 공급망은 조류처럼 예측하기 어려워졌다"고 분석했다. 그러면서 "이제 새로운 항로를 향해 가야 한다. 방향을 바꾸지 않으면 새로운 길은 끝내 찾아낼 수 없을지도 모른다"고 지적했다.

특히 이 대통령은 "한중 교역은 3000억달러 수준에서 정체되어 있다"며 "새로운 시장 개척이 필요하다"고 역설했다. 이와 관련해 이 대통령은 "AI라는 미래 기술을 통해서 새로운 차원의 협력도 가능하고, 또 함께해야 한다"며 "AI는 제조업, 서비스업 등 각각의 분야에서 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더해줄 것"이라고 설명했다. 뷰티와 문화 콘텐츠에 대해서는 "새로운 돌파구가 될 수 있을 것"이라고 기대했다.

이재용, 최태원 등 韓 4대그룹 총수 총출동

연합뉴스

이 대통령은 "오늘 이 자리에서는 우리가 함께 새롭게 찾아 나갈 그 항로에 대해서 허심탄회하게 함께 논의하고 우리가 차이점보다는 공통점을 더 많이 찾아내서 활용하는 그런 우호적 관계의 새로운 출발이 되기를 바란다"며 "사람과의 사이에서도 마찬가지지만 다른 점을 찾자면 끝없이 멀어질 것이고, 같은 점을 찾아내면 끝없이 가까워질 것"이라고 강조했다.

한중을 "떼려야 뗄 수 없는 관계"로 규정한 시진핑 중국 국가주석의 발언을 인용한 이 대통령은 "가까운 이웃으로서 서로에게 도움 되는 우호적 관계를 경제적 측면서도 만들어가는 좋은 계기가 되기를 바란다"며 모두발언을 마무리했다.

허리펑 중국 국무원 경제담당 부총리는 모두발언에서 "중한 관계가 시대 발전의 흐름에 맞춰 양국 국민 이익에 부합하고 세계 평화와 안정 발전 번영에 기여하며 국제협력의 본보기가 됐다"면서 "양국 대표자들이 깊이 있게 교류하고 협력의 잠재력을 발굴해 새로운 단계로 올라가도록 하겠다"고 공언했다.

이날 간담회에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수가 총출동했다. 장인화 포스코그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 이재현 CJ그룹 회장, 구자은 LS홀딩스 등도 참석 명단에 올랐다. 패션그룹 형지의 최병오 회장, SM엔터테인먼트의 장철혁 대표, 게임업체 크래프톤의 김창한 대표도 자리했다.

이재용 회장과 정의선 회장 등 한국 기업인들은 행사 시작 1시간 전에 도착해 중국 기업인들과 악수를 하며 담소를 나눴다. 이 대통령과 허 부총리가 행사장에 입장해 양국 참석자들과 악수를 나누며 반가움을 표하기도 했다. 이 대통령은 이재용 회장을 보고 "아, 여기 계시는구나"라고 인사를 했다. 앞서 정 회장은 취재진에 "중국에서 판매량과 생산량이 많이 떨어졌지만, 겸손한 자세로 생산과 판매를 늘려가겠다"면서 "이번 한중 정상회담으로 양국 관계가 개선되면 현대차에도 크게 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





한편 중국에서는 대외무역·투자촉진을 담당하는 준정부기관인 중국무역촉진위원회(CCPIT), 석유화공그룹, 에너지건설그룹, 공상은행, TCL과기그룹, 전기차 베터리 1위 기업인 CATL, 텐센트, ZTE 등의 주요 기업 대표가 모습을 드러냈다.





베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

