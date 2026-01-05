윤진오 동부건설 대표 "외형 성장보다 내실 경영 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"연간 4조원 수주 성과 달성"

수익성 중심 내실경영 집중

윤진오 동부건설 대표이사는 "올해는 외형적 성장보다는 수익성 중심의 내실 경영을 한층 더 강화해 회사의 체질을 단단히 다져야 할 시기"라고 말했다.

윤 대표는 5일 서울 강남구 역삼동 동부건설 본사 사옥에서 열린 시무식에서 신년사를 통해 이같이 밝혔다.

윤진오 동부건설 대표이사가 5일 시무식에서 신년사를 하고 있다. 동부건설 제공

윤 대표는 "지난해 우리는 불확실한 경영환경 속에서도 외형보다 내실을 중시하는 원칙 아래 연간 수주 4조원을 상회하는 성과와 함께 수익성 회복, 흑자 전환이라는 의미 있는 결과를 만들어냈다"고 말했다.

이어 "2026년 역시 결코 쉽지 않은 경영 여건이 예상된다"며 "선택과 집중을 통해 경쟁력을 발휘할 수 있는 영역에 역량을 집중해 나가자"고 강조했다.

올해 핵심 경영 목표로는 △수익성 중심의 내실경영 강화 △수주 성과를 매출과 실적으로 완성하는 실행력 제고 △안전을 최우선 가치로 하는 현장 중심 경영을 제시했다.

동부건설은 올해 수익성이 담보되는 사업 선별과 원가관리, 공정·사업관리 고도화를 통해 수주 성과를 실질적인 실적으로 연결하겠다는 계획이다. 또한 중대재해 제로를 목표로 한 안전관리 체계 강화와 품질 경쟁력 제고에도 역량을 집중할 방침이다.





동부건설 관계자는 "풍부한 수주 기반을 바탕으로 2026년에는 실행력과 관리 역량을 강화해 안정적인 실적 성장과 재무 건전성 제고를 달성하는 데 주력할 것"이라며 "수익성 중심의 내실경영을 통해 미래 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





