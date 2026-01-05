강원도교육청, 2026학년도 중학교 배정 결과 오후 5시→3시 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일 오후 5시→오후 3시로 조정

학생·학부모 불편 해소…행정 신뢰도 제고 기대

강원특별자치도교육청은 2026학년도 중학교 입학 배정 결과 공개 시간을 오는 8일 기존 오후 5시에서 2시간 앞당겨 오후 3시에 공개한다고 5일 밝혔다.

강원도교육청 전경.

종전에는 배정 결과가 오후 5시에 공개되면서 학생과 학부모가 장시간 결과를 기다려야 하는 불편이 있었다.

이에 따라 도교육청은 불필요한 대기시간을 줄이고, 공개 지연에 따른 민원 발생과 배정 결과에 대한 불신을 최소화하기 위해 공개 시간 조정을 결정했다.

2026학년도 중학교 입학 배정 결과는 2026년 1월 8일 오후 3시부터 배정 원서를 제출한 해당 교육지원청 누리집을 통해 확인할 수 있다.

입학 등록은 오는 12일부터 16일까지 진행될 예정이다.





김남학 행정과장은 "이번 배정 결과 공개 시간 조정은 학생과 학부모의 의견을 적극 반영한 조치"라며 "앞으로도 입학 배정 절차가 보다 신속하고 투명하게 운영되어 학생과 학부모의 편의가 한층 높아질 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

