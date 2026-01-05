처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팔로워 2만여명 中 인플루언서

'고임금 일자리' 믿고 캄보디아行

길거리 노숙하는 모습 SNS 확산돼 충격

가족들 "딸, 무사히 돌아오기만 했으면"

중국의 한 20대 여성 인플루언서가 캄보디아로 건너갔다가 가족과 연락이 끊긴 채 거리에서 노숙 생활을 하다 발견됐다.

실종됐던 20대 중국 여성 인플로언서가 캄보디아 길거리에서 발견됐다. 지무뉴스

4일 중국 지무신문 등은 "최근 중국 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 푸젠성 출신의 한 여성 인플루언서가 캄보디아 거리에서 떠돌고 있다는 글과 사진이 확산하고 있다"고 보도했다.

보도에 따르면 지난해 12월26일 중국 국적 여성 A씨는 캄보디아 시아누크빌 지역의 한 호텔 인근에서 발견됐다. SNS에 확산 사진을 보면 A씨는 무릎에 멍과 상처를 입은 모습으로 무릎 관절을 촬영한 것으로 보이는 CT 사진을 손에 든 채 길바닥에 앉아 있다. 긴 머리는 헝클어져 있었고, 얼굴과 몸은 눈에 띄게 마른 모습이다.

경찰 조사 결과, 푸젠성 출신인 A씨는 약 2만4000명의 팔로워를 보유한 인플루언서로 밝혀졌다. A씨 계정에 올라온 마지막 게시물은 2025년 12월6일 캄보디아에서 촬영된 영상이었다.

가족에 따르면 A씨는 현재까지도 귀국하지 않은 상태다. A씨의 부친은 "온라인에 떠도는 사진과 여권 정보, 2만4000명 팔로워를 보유한 계정 모두 딸이 맞다"며 "지난해 12월26일 이후 딸과 완전히 연락이 끊겼고, 경찰에 실종 신고를 했다"고 지무신문에 말했다.

부친은 따르면 딸은 2005년생으로, 중학교 졸업 후 학업을 중단하고 외지로 일자리를 구하러 떠났다. 가족에게는 중국 저장성에서 일하고 있다고 말했으나, 일을 시작한 뒤에도 지속적으로 생활비를 요구해왔고 가족은 지금까지 8만위안(1660만원) 이상을 송금했다. 지난해 11월 이후에는 추가 송금을 중단했지만, 딸과의 연락은 계속 이어졌다.

지난해 12월26일 A씨는 가족에게 다리에 문제가 생겼다며 치료비를 요청했고, 가족은 2200위안(약 46만원)을 송금했다. 그러나 같은 날 친척이 온라인에서 A씨가 거리에서 떠돌고 있는 사진을 발견했고, 이후 가족과의 연락은 끊겼다.

부친은 "실종 신고 이후에야 딸이 2025년 4월 이미 캄보디아로 출국했다는 사실을 알게 됐다"며 "아이가 무사히 돌아오기만을 바랄 뿐"이라고 말했다.

캄보디아 매체 크메르타임스에 따르면 A씨는 고임금 일자리가 있다는 말에 속아 캄보디아로 향했던 것으로 드러났다.





주캄보디아 중국 대사관은 5일 성명을 통해 "해외에서의 '고임금 일자리' 정보는 온라인 도박이나 사기, 마약 등의 범죄와 연관돼 있다"며 "이에 연루되면 불법 구금과 폭력, 생명의 위협에 처할 수 있다"고 경고했다. 그러면서" 개인의 안전은 물론 생명을 대가로 무모한 위험을 감수하거나 근거 없는 소문을 쉽게 믿지 말라"고 당부했다.





