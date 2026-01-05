경찰, 연말연시 112신고 전년比 2.1%↓…“생활밀착형 치안 활동”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청은 지난달 22일부터 이달 4일까지 연말연시 112신고가 전년 동기 대비 2.1%포인트 감소했다고 밝혔다.

경찰은 특별방범 활동 기간 전 기능의 협업체계를 구축했다. 하루 평균 지역경찰 2만175명, 기동순찰대 1118명, 경찰관 기동대 1171명, 형사 2824명 등 총 2만6597명을 현장에 배치했다.

전국의 시도경찰청과 경찰서는 범죄·사고 취약지를 중심으로 생활밀착형 치안 활동을 실시했다. 또한 최근 이슈화된 사회적 약자 보호와 개인정보 유출 악용 범죄 예방을 위해 교제폭력·스토킹 등 고위험 관계성 범죄 피해자에 대한 전수 점검했다. 아울러 보이스피싱 예방·대응 활동을 지속 강화해 피해 예방 성과도 거뒀다.





유재성 경찰청장 직무대행은 "앞으로도 가용 경찰력을 민생 현장에 적극 투입해 국민의 평온한 일상을 지키기 위하여 더욱 노력하겠다"고 말했다.





