"먹는 순간 똥 냄새에 똥맛에 토할 뻔" 인천 유명 식당 충격 사진

항의하니 "사장과 통화 불가" 답변만

"송도 유명 프랜차이즈, 배아프면 이것 때문"

인천 송도의 한 삼계탕집의 삼계탕 안에서 닭 먹이 찌꺼기가 나왔다. 보배드림 캡처

인천의 한 음식점에서 주문한 삼계탕 안에 제거되지 않은 먹이 찌꺼기를 손님이 먹은 일이 발생했다. 이 손님은 매장으로부터 사과조차 받지 못했다고 주장하고 있다.

4일 한 온라인 커뮤니티에는 '인천 송도 유명 삼계탕집에서 닭똥을 먹었어요'라는 제목의 제보글과 사진이 접수됐다.

제보자는 "지난달 23일 저녁 7시 30분경 삼계탕을 주문해 식사하던 도중 삼계탕에 닭똥집이 들어있어 맛있겠다는 생각에 한 입 베어먹었다"며 "먹는 순간 똥 냄새와 똥 맛을 느껴 토할뻔하고 당황했다"고 토로했다.

이후 사장에게 사과받기 위해 연락처를 주고 나왔지만, 제보자는 '사장과 전화할 수 없다'는 답변만 받았다고 전했다. 제보자는 "돈을 바란 것이 아닌 단순하게 사장님의 진솔한 사과를 바랐으나, 이후 주방장이 전화 와서 사장님은 연락이 안 된다는 답변만 받았다"며 "직원인 저희도 사장이랑 연락이 안 된다는 어처구니없는 말만 들었다. 사장은 숨어있고 직원들만 사과하는 모습에 화가 난다"고 말했다.





누리꾼들은 "식품위생법 위반 아니냐 식약처에 신고해라", "닭 공급하는 업체 실수인 것 같은데 식당 대응이 아쉽다", "트라우마 생기겠다"며 제보자에 공감하는 댓글을 남겼다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

