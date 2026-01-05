이 대통령 "안성기 선생님 별세 깊은 애도, 품격 보여준 삶에 경의"

이재명 대통령, 5일 추모 메시지

국민 배우 안성기가 5일 별세했다. 향년 74세. 사진은 배우 안성기 출연작 '고래사냥'의 한 장면. 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 국민배우 안성기의 별세를 추모했다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 "대한민국 영화사와 문화예술 전반에 큰 발자취를 남기신 안성기 선생님의 별세에 깊은 애도를 전한다"고 말했다.

이 대통령은 "'영화를 꿈으로, 연기를 인생으로 살아왔다'는 말씀처럼 선생님께 연기는 곧 삶이었고, 그 삶은 수많은 이들의 위로와 기쁨, 그리고 성찰의 시간이 됐다"며 "'관객과 시청자에게 믿음을 주고 싶다'는 소망처럼 '믿고 보는 배우'로, 시대를 관통하는 인간의 희로애락을 진정성 있게 그려낸 배우로, 이웃 같은 친근한 배우로 영원히 남을 것"이라고 애도의 뜻을 전했다.

이어 이 대통령은 "69년의 연기 인생 동안 170편이 넘는 작품에 출연하며 주연과 조연을 가리지 않았던 선생님의 뜨거운 열정을 오래도록 기억하겠다"면서 "화려함보다 겸손을, 경쟁보다 품격을 보여주신 선생님의 삶에 경의를 표한다"고 밝혔다. 그러면서 "세월이 흘러도 변치 않는 감동과 울림으로 늘 우리 곁에 머물러 주시리라 굳게 믿는다"고 언급했다.

그러면서 이 대통령은 "따뜻한 미소와 부드러운 목소리가 벌써 그립다. 부디 영면하시길 온 마음으로 기원한다"는 글을 남겼다.





안성기는 이날 오전 9시 향년 74세로 별세했다. 안성기는 지난해 12월 30일 서울 순천향대병원 응급실에 이송돼 중환자실에서 치료받아왔다.





