JSK바이오메드, CES2026 앞두고 ‘e-COSMETIC PLATFORM’ 티저 공개

글로벌 의료 미용기기업체인 제이에스케이바이오메드(이하, JSK바이오메드)는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'을 앞두고 신제품 'e-COSMETIC PLATFORM' 2종에 대한 티저를 자사 채널을 통해 공개했다.

JSK바이오메드가 CES를 통해 신제품 출시 계획을 외부에 알리는 것은 이번이 처음이다. 공개된 영상에서는 K-뷰티 열풍과 함께 손쉽게 전문 케어를 구현하려는 소비자 수요 증가에 대응한 신제품일 것으로 예상된다.

JSK바이오메드는 "이제 홈뷰티 디바이스 시장은 화장품 산업의 '확장된 생태계'다. 단순히 화장품을 바르는 시대가 아니라, 소비자들은 병원·클리닉의 보완재로서 높은 성능·효과를 기대하고 이어, 스킨부스터의 유효 성분이 효과적으로 작용할 수 있도록 목표점에 얼마나 주효하게 전달할지도 매우 중요하다"고 강조했다.





이번 CES2026에서 신제품을 선보일 JSK바이오메드는 "지난 2020년 세계 최초로 상용화한 '레이저 압력 방식의 바늘 없는 주사기 시스템'인 미라젯(mirajet)의 차별화된 기술 토대로 전문 의료영역이 아닌 환경에서도 유사한 수준의 피부 개선 효과를 도출하기 위해 최적화된 신제품 2종을 CES2026을 통해 공개할 예정이다"라고 설명했다.





