한림대, L-HUSS 동계 융합캠프 '지역의 혁신 가치' 개최

7~9일 인문사회 융합으로 지역의 미래 모색

한림대학교(총장 최양희) 인문사회 융합인재양성사업단은 오는 7일부터 9일까지 강원특별자치도 춘천시 일대 및 엘리시안 강촌에서 '2025 L-HUSS 동계 융합캠프 '지역의 혁신 가치''를 개최한다.

L-HUSS 동계 융합캠프 '지역의 혁신 가치' 포스터. 한림대 제공

이번 캠프는 한림대학교를 비롯해 경북대학교, 동국대학교, 전주대학교, 한남대학교 등 5개 대학이 참여하는 공동 융합교육 프로그램으로 약 120명의 학생과 교직원, 사업단 관계자가 함께한다. 참여 학생들은 지역을 학습의 장으로 삼아 인문사회적 관점에서 지역 문제를 탐색하고, 이를 창의적 해결 방안으로 확장하는 경험을 하게 된다.

캠프기간 동안 학생들은 각 대학 교수진이 참여하는 공동 교과 강의를 통해 지역 문화·역사·사회 구조를 다각도로 이해하고, 지역 문화·관광·사회혁신 분야 전문가가 강연하는 비교과 특강과 춘천 지역자원 현장탐방 프로그램에 참여한다. 또한 생성형 AI 기업과 연계한 특강 및 'AI x HUSS 교육혁신 포럼'을 통해 인문사회와 기술 융합 교육의 방향성도 함께 논의할 예정이다.





김민호 한림대 인문사회 융합인재양성사업단장은 "이번 동계 융합캠프는 대학 간 협력과 지역 연계를 바탕으로 실천형 융합교육 모델을 확산하는 계기가 될 것"이라며 "학생들이 지역의 가치를 새롭게 발견하고 미래 사회를 이끌 인문사회 융합인재로 성장하는 발판이 되길 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

