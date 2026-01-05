"약한 모습 보여선 안돼" 자국민에 거리시위 촉구한 마두로 아들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마두로 아들 음성 메시지 공개

"우리는 약한 모습 보이지 않을 것"

유럽·중남미·아시아·미국 등 항의 시위

미국이 베네수엘라의 니콜라스 마두로 정권을 무력으로 축출한 가운데 마두로 대통령의 아들인 니콜라스 마두로 게라(35)가 자국민들을 향해 거리 시위에 나서달라고 호소했다.

4일(현지시간) 베네수엘라 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령의 석방을 요구하는 시위가 열렸다. AP연합뉴스

게라는 4일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개한 음성메시지에서 "그들은 우리가 약한 모습을 보이길 원하지만, 우리는 약한 모습을 보이지 않을 것"이라고 강조했다.

그는 마두로 대통령 체포 과정에서 내부 배신자가 있었을 가능성을 언급하기도 했다. 게라는 "역사는 누가 배신자였는지 알려줄 것이다. 두고 보면 알 것"이라고 말했다.

미국은 전날 오전 1시께(미 동부시간 기준) 카라카스에 있는 대통령 안전가옥에 대규모 병력을 투입, 마두로 대통령 부부를 체포했다.

마두로 대통령이 체포돼 뉴욕 연방구치소에 수감됐다는 소식이 알려지자 유럽·중남미·아시아 등지에서 동시다발적으로 항의 집회가 열리기도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 공개한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. 트루스소셜

미국 전역에서도 도널드 트럼프 미국 행정부의 군사 작전에 항의하는 대규모 시위가 전개됐다. 4일 가디언에 따르면 미국 시카고, 댈러스, 뉴욕, 필라델피아, 피츠버그, 샌프란시스코, 시애틀 등에서는 수백명의 시위대가 모였다. 시애틀 시위 참가자들은 "석유를 위한 피는 없다", "지금 당장 베네수엘라 폭격을 중단하라"는 문구가 적힌 팻말을 들고 항의했다.

마두로 게라는 마두로 대통령의 유일한 친아들로, 현재 국회의원이다. 그는 아버지, 계모인 영부인 실리아 플로레스와 함께 미국 당국으로부터 마약 테러 혐의로 기소된 상태다. 마두로 대통령은 현재 미국 뉴욕의 구치소에 수감돼 있다. 마약 테러 혐의와 관련해 한국 시간 6일 오전 2시 미국 법정에 처음 출석할 예정이다.





현재 베네수엘라는 델시 로드리게스(56) 부통령이 정상 역할을 대행하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

