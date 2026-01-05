구리시, 여성행복센터 교육강사 45명 위촉…75개 강좌 본격 운영

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 2일 구리여성행복센터 대회의실에서 2026년 여성행복센터 교육프로그램 강사 위촉식을 개최했다.
여성행복센터는 지난해 10월부터 강사 모집 공고를 통해 5개 분야 총 75개 강좌에 대해 45명의 강사를 최종 선발했다. 2026년에는 원어민 영어 회화, 생활 목공(우드 카빙), 챗 GPT 등 인공지능(AI) 활용, 정리수납전문가 2급, 김치·계절 반찬 과정 등 5개 신규 프로그램을 포함해 총 75개 강좌를 운영할 예정이다.
이날 위촉식에서는 2026년 위촉 강사를 대상으로 양성평등 교육, 개인정보보호 교육 등을 실시하였고 여성행복센터 교육프로그램 운영을 위한 참고 사항 및 다양한 의견을 나누는 자리를 가졌다.
백경현 구리시장은 "이번에 위촉된 강사들은 각 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 분들로, 여성행복센터 수강생들의 역량 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라며 "2026년 한 해 동안 수준 높은 교육 제공을 위해 힘써 주시길 바란다"라고 말했다.
한편, 구리시 여성행복센터는 총 75개 과목으로 구성된 2026년 1기 교육프로그램을 1월 5일부터 4월 22일까지 1200여 명의 수강생을 대상으로 운영한다.
구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
