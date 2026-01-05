임상병리사 국가고시 전국 수석 배출… 동의과학대, 1000만원 장학금 쾌척

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김지승 씨, 2025년 53회 고시 수석합격

동의과학대가 임상병리사 국가고시 전국 수석 합격자를 배출했다. 대학은 그 학생에게 1000만원의 장학금을 쾌척했다.

동의과학대학교(총장 김영도) 임상병리과는 2025년도 제53회 임상병리사 국가고시에서 김지승 학생이 전국 수석으로 합격하는 성과를 거뒀다고 5일 알렸다.

올해 임상병리사 국가고시는 총 2945명이 응시해 2497명이 합격하면서 전국 평균 합격률 84.8%를 기록했다. 대학 측은 "높은 경쟁률에서 전국 수석 합격자를 배출한 것은 체계적인 교육 시스템과 현장 중심 실습 교육의 우수성을 입증한 것"이라고 평가했다.

동의과학대 김영도 총장(왼쪽에서 3번째)이 임상병리과 김지승 학생에게 장학금 1000만원을 전달하고 있다.

동의과학대는 김지승 학생의 학업 성취와 학교 명예를 높인 공로를 인정해 장학금 1000만원을 전달했다.

김지승 학생은 "교수님들의 체계적인 지도와 학교의 실습 중심 교육 환경 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다"라며 "임상병리사로서 책임감을 가지고 사회에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

임상병리과 김혜란 학과장은 "이번 전국 수석 합격은 교수진과 학생들이 함께 쌓아 온 노력과 열정이 더해져 만들어 낸 성과"라며 "전문성과 인성을 겸비한 보건의료 인재를 양성하기 위해 체계적인 교육과 현장 중심 실습을 바탕으로 적극적으로 노력하겠다"고 전했다.

김영도 총장은 "전국 수석을 배출한 성과는 학생의 노력과 교수진의 지도, 대학 교육 인프라가 함께 만들어낸 결과"라며 "우수한 성과를 거둔 학생에게 장학금을 수여해 도전과 성취의 가치를 널리 알리기로 했다"고 말했다.





대학 관계자는 "임상병리과를 비롯해 방사선과, 물리치료과 등 다양한 보건계열 전공과 전공심화 과정을 운영하며 실무 중심 인재 양성에 힘쓰고 있다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

