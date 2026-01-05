임업진흥원, '나무의사' 1차 시험 이달 원서접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국임업진흥원은 5~9일 '제12회 나무의사 자격시험' 1차 시험(필기) 원서를 받는다고 5일 밝혔다.

나무의사는 나무의 병충해를 예방하고 진단·치료하는 전문 인력이다. 산림보호법에 따라 자격을 취득했을 때 나무의사로 활동할 수 있다.

수목진료전문가 홈페이지 캡쳐. 한국임업진흥원 제공

응시자는 양성기관에서 관련 교육을 이수한 후 국가 자격시험에 합격해야 나무의사 자격을 취득할 수 있다.

1차 시험은 내달 28일 서울·부산·대구·광주·대전에서 시행한다. 시험은 수목병리학, 수목해충학, 수목생리학, 산림토양학, 수목관리학 등 5개 과목으로 구성된다. 문제는 객관식(5지 선택형)으로 과목당 25개 문항씩 출제된다.

원서 제출은 수목진료전문가 홈페이지에서 온라인으로 할 수 있다. 1차 시험 합격자는 4월 17일 수목진료전문가 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.





한편 나무의사 자격시험 운영 업무는 내달 1일부터 관계 법령에 따라 임업진흥원에서 한국산림재난안전기술공단으로 이관된다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

