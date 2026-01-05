[오늘의신상]서울신라호텔, 신라베어 '카우보이' 에디션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시그니처 신라베어 키링

병오년 맞아 카우보이 에디션 한정 출시

'홈 카페 디저트' 선물세트도 판매

서울신라호텔은 2026년 붉은 말의 해 병오년을 맞아 시그니처 자체브랜드(PB) 제품인 신라베어의 카우보이 에디션을 한정으로 선보인다고 5일 밝혔다.

신라베어 '카우보이' 에디션. 서울신라호텔 제공

AD

서울신라호텔은 2023년부터 매년 '십이간지'를 주제로 신라베어 키링을 출시하고 있다. 이번 신라베어 십이간지 키링인 '신라베어 카우보이 에디션'은 신라베어 고유의 감성은 유지하되 말의 해를 카우보이로 클래식하게 재해석한 점이 특징이다. 붉은 말의 활력과 행운을 상징하는 디자인으로 새해의 힘찬 도약을 담았다. 카우보이 모자를 착용한 신라베어에 행운과 보호를 상징하는 '말굽 장식'과 '하트 참' 디테일로 새해 덕담 의미도 담았다.

서울신라호텔의 베이커리 '패스트리 부티크(Pastry Boutique)'에서도 새해를 맞아 명절 선물세트 5종을 선보인다. 밀크와 다크 초코무스의 진한 조화가 특징인 '브라우니 홀케이크'와 피칸·캐러멜 등 총 6겹으로 속을 채운 '에끌레어 세트'가 대표적이다. 이 밖에 지난해 출시해 큰 인기를 얻었던 '딸기 롤 케이크'와 '신라베어 초콜릿' 등도 판매한다.





AD

신라베어 카우보이 에디션과 새해 선물세트는 서울신라호텔 1층 패스트리 부티크에서 구입할 수 있다. 새해 선물세트는 6일부터 예약을 접수하고 오는 12일부터 판매한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>