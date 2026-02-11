"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 활용 사기수법 동남아서 활발

표적·거점 바꾸는 속도도 빨라

전 세계적 확산 조짐

인공지능(AI)을 활용한 사기 수법이 동남아시아에서 활발하게 나타나고 있다고 9일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

블룸버그는 인터폴 고위 관계자의 말을 인용해 "동남아시아의 범죄자들이 저렴한 AI를 활용해 잠재적 피해자를 빠르게 겨냥하고 있다"며 "그 결과 각국 정부가 단속을 시도하고 있음에도 불구하고 스캠센터가 활발히 돌아가고 있다"고 전했다.

챗GPT 생성 이미지.

AD

과거에는 일부 사기 수법이 비교적 쉽게 눈에 띄었다. 온라인 광고나 로맨스 스캠(연애빙자 사기) 등 모두 질이 낮아 들키기 쉬웠다. 그런데 최근 사기범들은 거대언어모델(LLM)과 다른 AI 도구를 활용해 사기 수법을 더 정교하게 만들고 있다. 또 표적과 거점을 바꾸는 속도도 빨라졌다.

싱가포르에서 인터폴 사이버범죄국을 이끄는 닐 제튼은 "스캠센터에서 AI가 활용되면서 효율성이 얼마나 높아졌는지 확인할 수 있다"며 "AI 덕분에 범죄자들은 앞으로 더 범죄 행위를 하는 것이 쉬워질 것"이라고 말했다.

스캠센터들이 AI를 적극 도입하고 있는 가운데, 캄보디아는 미국·중국·태국 등 여러 국가의 압박을 받아 단속에 나서고 있다. 이러한 움직임에도 불구하고 인터폴은 스캠센터가 근절되기보다는 진화할 것으로 내다봤다. AI가 비용을 낮춰주는 만큼 적발 위험을 감수하고서라도 활동에 나서게 만든다는 설명이다.

캄보디아 스캠 조직에서 활동하다 검거된 한국인 피의자 73명이 23일 인천국제공항을 통해 강제 송환되고 있다. 2026.01.23 윤동주 기자

스테파니 바루드 인터폴 범죄정보 분석가는 발전된 수법이 일자리를 약속하는 광고를 중심으로 이뤄지고 있다며 "적절한 프롬프트만 입력하면 불과 몇 초 만에 매우 그럴듯한 광고를 만들어낼 수 있다"고 말했다.

줄리아 딕슨 국제전략문제연구소(CSIS) 연구원은 "LLM을 활용해 자신들의 유창하지 않은 언어 등을 자연스럽게 들리는 메시지로 만들어내고 있는 것을 목격하고 있다"고 말했다. 또한 딥페이크 기술로 목소리, 얼굴, 정체성 등을 바꿔 세계를 상대로 사기를 치고 있다고 지적했다.





AD

그러면서 블룸버그는 AI의 발전이 사기 조직에 '어디서든 운영 가능한 범죄'라는 선택지를 열어주고 있다고 강조했다. 바루드 분석가는 미주·아프리카·중동 지역에서 사기 조직의 활동이 점점 더 많이 포착되고 있다며 "사기 수법 자체가 전 세계적으로 확산하고 있음을 보여준다"고 분석했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>