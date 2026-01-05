리가켐바이오, 머크 출신 한진환 박사 신약연구소장 영입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리가켐바이오사이언스는 머크 출신 한진환 박사를 신약연구소장으로 영입했다고 5일 밝혔다.

리가켐바이오는 한진환 박사의 영입과 함께 연구개발 조직을 'ADC 연구소'와 '신약연구소'의 이원화 체제로 재편한다. 기존 정철웅 연구소장은 ADC 연구소장으로서 회사의 핵심 기술인 ADC 파이프라인 고도화에 집중하고, 한진환 신임 신약연구소장은 면역항암제를 비롯한 혁신신약 개발과 신규 플랫폼 개발을 주도하게 된다.

한진환 리가켐바이오 신약연구소장.

이번 조직 개편은 리가켐바이오의 ADC 분야에서의 전문성을 더욱 강화하는 동시에, 차세대 항암 치료제로의 사업 영역 확장을 가속화하기 위한 전략적 결정이다. 두 연구소는 독립적으로 운영되면서도 시너지를 창출할 수 있는 협력 체계를 구축해 연구개발 효율성을 극대화할 예정이다.

한진환 박사는 글로벌 제약사 머크(Merck & Co.·MSD)에서 약 11년간 근무하며 항체-약물 결합체(ADC), 펩타이드-약물 결합체(PDC), 면역관문억제제 등 다양한 항암 신약 개발 프로그램을 주도해온 전문가다.

한진환 박사는 머크의 ADC 신약개발 프로그램의 핵심리더로서 분자 설계부터 효능, 약동학, 안전성 평가까지 ADC 치료제 개발의 전 주기를 담당한 경험과 신규 플랫폼 및 면역항암제 등 다수의 혁신신약 분야에서 연구를 주도한 경험을 바탕으로 리가켐바이오의 차세대 파이프라인 및 플랫폼 개발을 주도할 예정이다.

대표적인 성과로는 머크와 펩티드림(PeptiDream)간 다른 형태의 ADC 기술인 PDC 프로젝트의 공동연구 리더로서 연구팀을 이끌며 신약 후보물질 발굴과정을 총괄한 바 있다. 또한 표적 면역작용제(Targeted Immune Agonist)인 TLR7 작용제를 활용한 신규 치료제 후보물질 개발도 이끌었다. 그 외에도 머크의 항-TIGIT 항체인 '비보스톨리맙(vibostolimab)' 개발에 초기 비임상 단계부터 후기 임상인 3상까지 프로그램을 리드했으며 IL-2 프로그램 'MK-1484'의 IND 신청을 위한 연구에 주요 멤버로 참여했다. 이와 같은 다양한 신규 플랫폼 및 면역항암제 개발 경험을 바탕으로 리가켐바이오의 차세대 파이프라인 구축에도 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대된다.

한진환 박사의 합류를 통해 연구개발뿐만 아니라 글로벌 파트너십 가속화도 예상된다. 머크의 대표 면역항암제인 펨브롤리주맙(키트루다) 외부 협력 검토위원회 멤버로 활동하며, 매년 15개 이상의 글로벌 제약사와의 임상시험 협력을 검토하고 의사결정 과정에 참여했다. 특히 JP모건 헬스케어 컨퍼런스, BIO USA 등 다양한 글로벌 컨퍼런스에서 머크의 사업개발(BD)팀을 지원하며 수십건의 파트너십 미팅에 참여한 경험은 리가켐바이오가 면역항암제 분야에서도 글로벌 진출을 가속화하는데 큰 도움이 될 전망이다.

김용주 리가켐바이오 대표이사는 "한진환 박사는 ADC와 면역항암제 분야에서 글로벌 수준의 연구개발 역량을 갖춘 전문가"라며 "한진환 박사의 영입으로 우리 회사의 ADC 분야에서의 강점은 유지하면서 동시에 신규 플랫폼으로 사업을 확장해 종합 항암신약 개발 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

한진환 신임 신약연구소장은 "머크에서 축적한 면역항암제와 PDC 등 차세대 플랫폼 개발 경험, 그리고 글로벌 파트너십 구축 노하우를 바탕으로 리가켐바이오의 혁신신약 개발을 주도하겠다"며 "특히 면역항암제와 신규 약물전달 플랫폼 개발을 통해 암 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하고자 한다"고 포부를 밝혔다.





한편, 한진환 박사는 터프츠 대학교 (Tufts University)에서 면역학 박사학위를 취득했으며, 암연구소(Cancer Research Institute) 재단에서 수여하는 어빙턴 박사후 펠로우십 (Irvington Postdoctoral Fellow)을 수상하여 록펠러 대학교 (Rockefeller University)와 에모리 대학교 (Emory University)에서 박사후 연구원으로 근무했다.





