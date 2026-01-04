대구 시총1위 기업 이수페타시스·2위 엘앤에프…대구상의, 상장사 57곳 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시총 1조원이상 6곳

전년 대비 62%증가

대구상공회의소(회장 박윤경)가 대구지역 상장법인 57개사(코스피 22개사, 코스닥 35개사)를 대상으로 시가총액 현황(12월 30일 종가 기준)을 분석한 결과, 2025년 말 지역 상장사 시가총액은 28조 2384억원으로 전년 말 대비 62.7%, 10조 8784억원 증가한 것으로 나타났다고 4일 밝혔다.

코스피 상장사(22개사)의 시가총액은 23조 1427억원으로 전년 말 대비 77.9%, 10조 1340억원 증가했으며, 코스닥 상장사(35개사)의 시가총액은 5조 957억원으로 전년 말 대비 17.1%, 7444억원 증가한 것으로 조사됐다.

대구상공회의소

대구지역 상장법인의 시가총액은 2024년 4분기 이후 4개 분기 연속 증가세를 보이고 있다. 코스피는 2024년 4분기 이후, 코스닥은 2025년 1분기 이후 지속 상승하고 있다.

대구지역 시가총액 1위는 전년 말 대비 405.9% 증가한 ㈜이수페타시스가 차지했다. ㈜엘앤에프가 2위를 차지했고, 한국가스공사, ㈜iM금융지주, 에스엘㈜이 뒤를 이었으며, 지난해 시가총액 12위였던 ㈜제이브이엠이 9위로 TOP 10에 진입했다.

한편, 대구지역 시총 1조원 이상 기업은 6개사로 지난해 보다 1개사 증가했으며, 1000억원 이상 1조원 미만은 24개사, 1000억원 미만은 27개사로 나타났다.





이상길 대구상공회의소 상근부회장은 "대구지역 상장법인의 시가총액 증가는 AI, 반도체 등 첨단산업 성장과 기업 체질 개선이 맞물린 결과로, 이러한 흐름을 이어가기 위해서는 기업 기술 경쟁력 강화와 함께 정부와 대구시의 체계적인 성장 지원이 병행돼야 한다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

