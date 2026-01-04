임종룡 우리금융 회장, 소방 가족 초청 "버팀목 역할 지속할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 2일 서울 중구 우리금융지주 본사에서 순직 소방관 유가족 및 현직 공상 소방관이 임종룡 회장(왼쪽에서 5번째)과 함께 오찬 행사 후 기념촬영을 하고 있다. 우리금융 제공

우리금융미래재단은 순직 소방관 유가족과 현직 공상 소방관 8명을 초청해 오찬 행사를 가졌다고 4일 밝혔다.

지난 2일 서울 중구 우리금융 본사에서 진행된 이 행사는 재단이 운영 중인 '우리 히어로 지원사업'에 대한 현장의 목소리를 직접 청취하기 위해 마련됐다.

'우리 히어로 지원사업'은 순직·공상 등으로 어려움을 겪는 군·경찰·소방 공무원에게 생계비, 의료비, 자녀 교육비 등을 지원하는 사회공헌 프로그램이다. 지난 2022년 사업 개시 이래 지난해까지 약 1700여 명의 순직·공상 공무원 및 그 가족들을 지원했다.

이날 행사를 주관한 임종룡 이사장은 큰 부상을 딛고 다시 현장을 지키고 있는 공상 소방관들에게 존경을 표했으며, 순직 유가족들에게 위로를 건넸다. 또 한우 선물 세트를 직접 전달해 감사의 뜻을 더했다.

임 이사장은 "우리 시대의 진정한 영웅들과 함께 새해를 시작하게 되어 매우 뜻깊다"며 "국민의 생명과 안전을 위해 자신을 희생한 '우리 히어로'들이 사회적으로 존중받을 수 있도록 우리금융이 가족의 마음으로 든든한 버팀목 역할을 지속하겠다"고 강조했다.





한편, 우리금융미래재단은 소방 공무원을 지원한 공로를 인정받아 지난해 '소방청장 표창'을 수상했다. 앞으로도 '우리 히어로 기억캠페인'을 적극적으로 전개해 사회적 예우 분위기 확산에 앞장설 계획이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

