[신년사]김윤 삼양그룹 회장 "불확실성의 시대, 생존 가르는 건 속도와 유연성"

새해 맞이 행사 '삼양 뉴 데이 커넥트' 개최

2026년 핵심 키워드로 '신성장 동력 확보'

"스페셜티 키워야…글로벌 진출에도 속도"

김윤 삼양그룹 회장은 새해 경영 핵심으로 '빠른 대응력'을 꼽았다. 불확실성이 일상이 된 경영 환경에서 살아남기 위해서 속도와 유연성이 중요하다는 판단이다. 김 회장은 신성장 동력을 확보해야 한다며 고부가가치 중심의 사업 전환과 글로벌 확장을 주문했다.

삼양그룹은 2일 경기 성남시 디스커버리 센터에서 새해맞이 행사인 '2026년 삼양 뉴 데이 커넥트'를 개최했다. 이 행사는 지난해부터 시무식 대신 도입된 행사다. 전년도 성과와 올해 목표를 공유하고 임직원 간 소통을 강화하기 위해 마련됐다. 해외와 지방 사업장 임직원을 위해 온라인 생중계도 병행됐다.

김윤 삼양그룹 회장이 2일 경기 성남시 디스커버리 센터에서 열린 ‘2026년 삼양 뉴 데이 커넥트’에서 임직원들에게 신년 메시지를 전하고 있다. 삼양홀딩스

김 회장은 신년 메시지에서 "불확실성이 높은 경영 환경에서는 다양한 상황에 얼마나 빠르고 유연하게 대응하느냐가 기업의 생존과 성패를 좌우한다"고 강조했다. 그러면서 "그룹의 존재 이유 체계에 따라 반도체, 퍼스널케어, 친환경 소재 등 고부가가치 스페셜티 사업 포트폴리오를 확대하고, 글로벌 진출에 속도를 내야 한다"고 말했다.

김 회장은 새로운 성장 기회를 찾기 위해 시장을 읽는 힘이 중요하다고 짚었다. 그는 "마케팅 역량을 강화해 글로벌 시장 변화를 빠르게 감지하고 준비해야 한다"며 "시장 흐름을 철저히 분석하고, 우리가 가진 경쟁력이 무엇인지 명확히 알아야 선제 공략 지점을 찾고 고객에게 차별화된 가치를 제안할 수 있다"고 했다. 나아가 "새로운 사업을 찾는 일은 상당한 시간과 노력이 필요한 만큼, 끈질긴 도전정신이 핵심"이라며 "실패를 두려워하지 않는 개척자 정신으로 그룹의 미래 성장 동력 확보에 전심을 다해달라"고 덧붙였다.

그룹의 3대 경영방침에 대해서도 지속해서 이행해달라고 당부했다. 김 회장은 "스페셜티 사업 포트폴리오 고도화, 현금 흐름 중심 경영, 인공지능(AI) 트랜스포메이션 가속화 등 3대 방침은 장기적인 관점에서 꾸준히 실행해야만 달성할 수 있다"며 "업무에 최우선으로 고려해달라"고 언급했다.





이날 행사에서는 회장상 시상, 신임 임원 소개, 사내 칭찬 왕 발표 등도 함께 진행됐다. 회장상은 삼양바이오팜 의약·바이오연구소 윤혜성 팀장이 수상했다. 윤 팀장은 흡수성 지혈제 '써지가드' 4종을 개발해 산업통상자원부가 선정한 '2025 대한민국 차세대 세계일류상품'에 이름을 올렸다.





