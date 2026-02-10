스타벅스가 신입 승무원 짐보관소 됐다…"치워 달라"하자 적반하장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"30명서 5~10잔 시키고 2시간 후 복귀"

美대사관 비자 면접에 보관소 된 광화문점

승무원 가방으로 가득찬 광화문 스타벅스. 연합뉴스

최근 광화문 주한 미국대사관 인근 스타벅스가 이른 오전마다 '승무원 가방'으로 몸살을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 테이블과 의자 위에 승무원 가방들로 인해 일반 고객들이 앉을 수 없기 때문이다.

10일 연합뉴스에 따르면 지난 9일 오전 7시께 매장 한쪽 홀의 80%인 30∼40석은 사람 없이 가방만으로 빽빽한 모습이었다. 가방의 주인은 한 국적 항공사의 신입 승무원들이다. 미 대사관에서 승무원 비자 면접을 보는 동안 이곳을 사석화해 가방 보관소로 쓴 것이다.

매장 점장은 연합뉴스에 "30명이 와서 음료는 5∼10잔을 시킨 뒤 가방만 두고 다 나갔다가 (면접이 끝난) 2시간 후 돌아온다"며 "직원들 말로는 최근에만 최소 5번을 왔다고 한다"고 말했다.

점장은 "다른 고객을 위해 '치워달라'고 하자 '주문도 했는데 왜 그러느냐'고 하더라"고 토로했다. 현장을 목격한 시민 A씨도 "'뭘 잘못했냐'는 식으로 직원과 계속 언쟁하더라"라며 "사람이라도 앉아 있었으면 덜 화가 났을 것"이라고 했다.

미 대사관은 테러 위험 때문에 캐리어 등 큰 가방의 반입을 불허한다. 그럼에도 승무원들이 가방을 갖고 온 것은 비행 업무 외의 시간에도 규정된 복장과 물품을 갖추게 하는 항공사 특유의 문화 때문으로 풀이된다.

항공사 측은 "매장 이용객과 영업장에 불편을 드려 죄송하다"며 "이런 일이 반복되지 않도록 직원 대상 안내와 교육을 강화하겠다"고 밝혔다.

주문하지 않은 고객의 좌석 이용도 허용하는 스타벅스에서는 탁상 컴퓨터, 프린터를 설치하거나 독서실 칸막이를 펼쳐 사용하는 등의 민폐 행위가 지속해서 확인되고 있다.





스타벅스 관계자는 "장시간 좌석을 비울 경우 소지품 도난·분실 위험이 있으니 짐을 챙겨 이동해 달라고 안내하고 있다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

