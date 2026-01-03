[내일날씨]대체로 흐리고 일부 지역 눈…서울 오전 -4도

일요일인 4일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 눈이 내릴 전망이다.
3일 기상청에 따르면 4일 오전 최저기온은 -11~2도, 오후 최고기온은 1~10도로 예보됐다. 오전까지 충청권과 전북, 경북 서부 내륙에 0.1㎝ 미만의 눈이 내리는 곳이 있겠다.
당분간 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지 등의 아침 기온은 영하 10도 안팎으로 낮을 것으로 예보됐다. 이 지역엔 바람도 불어 체감온도가 더욱 낮을 전망이다.
지역별 오전 최저기온은 ▲서울 -4도 ▲인천 -4도 ▲수원 -4도 ▲춘천 -8도 ▲강릉 0도 ▲청주 -1도 ▲대전 -2도 ▲전주 -1도 ▲광주 -1도 ▲대구 0도 ▲부산 1도 ▲제주 5도로 예보됐다.
오후 최고기온은 ▲서울 3도 ▲인천 2도 ▲수원 3도 ▲춘천 3도 ▲강릉 9도 ▲청주 5도 ▲대전 6도 ▲전주 6도 ▲광주 8도 ▲대구 7도 ▲부산 9도 ▲제주 11도로 예상된다.
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
