조국, 與공천헌금 의혹에 "'지방자치 도입' 김대중 대통령 곡을 할 일"

조국 조국혁신당 당대표는 더불어민주당의 2022년 지방선거 당시 공천헌금 수수 의혹과 관련해 "13일간의 단식으로 지방자치를 도입하게 만든 고 김대중 대통령이 곡을 할 일"이라고 비판했다.

3일 조 대표는 자신의 페이스북에서 "민주당에서 제명된 강선우 국회의원, 서울시당 공천 관리위원회에서 김경 후보자를 서울시의원으로 단독공천하자고 주장했고 김 후보자가 당선된 후에는 시의회 원내대표로 미는 메시지를 발송했음이 드러났다"며 이렇게 전했다.

조 대표는 "김 시의원이 제공했다는 1억원이 반환됐는지, 현재 어디에 있는지는 알 수 없다"며 "그렇지만 김병기-강선우 두 사람의 녹취록에 따르면, 1억원이 강 의원 측에 도달한 것은 사실로 보인다. 서울시의원 단독공천 대가가 1억원이었던 것"이라고 했다.

그는 "오래전부터 특정 정당이 유리해 공천이 바로 당선인 특정 지역의 경우, 기초의원 공천 대가가 그 지역 국회의원에게 제공된다는 것이 비밀 아닌 비밀로 돌고 있었다"며 "광역의원은 얼마, 기초의원은 얼마, 이런 식으로 정가가 매겨져 있었다. 설마설마했는데 이번 사건으로 확인됐다"고 했다.

그러면서 "지방선거 '돈 공천', 근절돼야 한다"며 "민주주의의 기초인 지방자치의 취지를 더럽히는 짓"이라고 말했다. 조 대표는 "공천이 당선인 지역에서는 본선에서 경쟁이 없으니, 공천을 받기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 이런 사람은 당선된 후에는 '본전'을 뽑으려 불법과 탈법을 저지른다"며 "이번 사건을 계기로 여야를 막론하고 '돈 공천'은 철저히 수사되고 처벌돼야 한다. 수사기관의 분발을 촉구한다"고 했다.

조 대표는 3인 이상 중대선거구제 확대가 필요하다고도 역설했다. 그는 "광역 및 기초의원 후보자들이 지역 주민이 아니라 국회의원 눈치를 보고 줄을 서게 만드는 현행 제도는 바뀌어야 한다"며 "2018년 이재명 성남시장이 역설했듯이, 그 시작은 2인 선거구제 폐지와 3인 이상 중대선거구제 확대다"고 강조했다.





이어 "현재 일부 지역에서 민주당과 국민의힘은 정반대로 중대선거구를 쪼개 2인 선거를 늘리려는 담합을 시도하고 있다"며 "다시 한번 촉구한다. 민주당은 2018년 이재명 시장의 호소에 반하는 선택을 하지 말라"고 덧붙였다.





