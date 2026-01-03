"박나래, 차량서 男과 특정행위"…전 매니저 '직장 내 괴롭힘' 진정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 매니저 "우월적 지위 이용한 괴롭힘"

노동청, 이달 중 사실관계 조사 예정

개그우먼 박나래를 둘러싸고 전 매니저들이 제기한 또 다른 의혹으로 논란이 확산되고 있다. 이번에는 이동 중이던 차량 안에서 발생한 부적절한 상황이 '직장 내 괴롭힘'에 해당한다는 주장이 노동 당국에 접수됐다.

박나래 전 매니저들은 지난달 18일 서울지방고용노동청 강남지청에 진정서를 제출했다. MBC 유튜브 캡처

AD

2일 채널A 보도에 따르면 박나래의 전 매니저들은 지난달 18일 서울지방고용노동청 강남지청에 진정서를 제출했다. 진정서에는 업무 이동 중이던 차량에서 박나래가 동승한 남성과 사적인 행동을 해 근무 중이던 매니저들이 정신적 피해를 입었다는 내용이 담겼다.

전 매니저들은 운전석과 조수석에 탑승한 채 이동하던 상황에서 차량이라는 밀폐된 공간 특성상 자리를 피하거나 상황을 회피할 수 없었다고 주장했다. 그럼에도 사용자의 지위에 있는 인물이 원치 않는 상황을 시각적·청각적으로 인지하도록 만들었다며, 이는 단순한 사생활 문제가 아니라 우월적 지위를 이용한 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 강조했다.

진정서에는 안전 문제를 제기하는 내용도 포함된 것으로 알려졌다. 당시 박나래가 뒷좌석에서 행동을 이어가며 운전석 시트를 반복적으로 건드려 교통사고로 이어질 뻔한 위험한 순간이 있었다는 주장이다.

노동청은 이 사안과 관련해 이달 중 전 매니저들을 불러 사실관계를 확인할 계획이다. 현재까지 박나래 측은 해당 의혹에 대해 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

박나래와 전 매니저들 간의 갈등은 이미 법적 분쟁으로 번진 상태다. 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘을 비롯해 각종 위법 행위를 주장하며 민·형사상 대응에 나섰고, 박나래 역시 전 매니저들을 상대로 공갈 및 횡령 혐의로 맞고소한 상황이다. 관련 사건들은 경찰과 사법당국에서 각각 조사와 수사가 진행 중이다.





AD

박나래는 논란이 불거진 이후 방송 활동을 중단하고 출연 중이던 프로그램에서 하차했다. 그는 앞서 "사실관계를 확인하기 위해 법적 절차를 진행 중"이라며 "추가적인 언급은 자제하겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>