회원 신뢰를 엔진으로…새마을금고, ‘안전한 성장’의 공식 꺼냈다

김인 중앙회장, 2026 신년사서

건전성·수익·상생·AI로 그리는 새 판

새마을금고가 2026년을 전환점으로 삼아 리스크 관리 고도화와 미래 경쟁력 확보를 병행하는 '안전한 성장' 전략을 본격적으로 가동한다. 고물가·저성장 국면 속에서도 체질을 단단히 다지고, 지역과 회원을 잇는 금융협동조합의 본령을 강화하겠다는 구상이다.

김인 중앙회장이 2026 신년사서 건전성·수익·상생·AI로 그리는 새 판 2026 시무식에서 새마을금고중앙회 임직원에게 인사말을 하고 있다

김인 새마을금고중앙회 회장은 2일 발표한 2026년 신년사에서 "불확실성이 큰 환경에서도 회복의 실마리를 찾고, 그동안 쌓아온 저력을 바탕으로 회원과 함께 밝은 미래로 나아가겠다"고 밝혔다.

김 회장은 새해 핵심 원칙으로 ▲건전성 중심의 리스크 관리 강화 ▲안정적이고 다변화된 수익구조 구축 ▲지역 기반 상생 경영과 포용금융 확대 ▲미래기술의 전사적 도입을 제시했다.

우선 금융사고 예방 체계를 촘촘히 보강하고, 부실채권 정리를 속도감 있게 추진한다. 가계 여신 위주의 건전 대출 운용으로 경영 기초체력을 강화하는 동시에, 사업 범위 확장을 통해 수익원을 넓히고 개별 금고에 대한 지원을 강화해 전체 새마을금고의 균형 성장을 도모한다는 방침이다.

지역과의 동반성장 전략도 분명히 했다. 사회공헌사업과 포용금융을 통해 사회연대경제 기조에 적극적으로 호응하고, 지역 문제 해결의 핵심 파트너로서 역할을 확대한다는 구상이다.

미래 경쟁력 확보를 위한 기술 투자도 가속화된다. AI 기반 업무환경과 인프라를 구축해 운영 효율을 높이고, 지역 특성에 맞춘 맞춤형 금융서비스를 고도화함으로써 생산적 금융과 사회적 가치 실현을 단계적으로 추진할 계획이다.

김 회장은 "2026년은 새마을금고가 더 강하고 내실 있는 조직으로 거듭나는 해가 될 것"이라며 "회원 여러분의 신뢰와 성원에 보답할 수 있도록 더욱 풍성하고 다양한 혜택으로 응답하겠다"고 강조했다.





한편 김 회장은 이날 오전 서울 강남구 삼성동 새마을금고중앙회 MG홀에서 열린 '2026년 새마을금고중앙회 시무식'에 참석해 임직원들과 함께 새해 힘찬 출발을 다짐했다.





