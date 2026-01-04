울산보건환경연구원, 물·공기-보이지 않는 독성까지 전면 조사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 한 해 동안 하수·폐수 등 100건 정밀 조사

한번 퍼지면 사라지지 않는 과불화화합물.

울산보건환경연구원이 올 한 해 동안 과불화화합물(PFAS; Per- and Polyfluoroalkyl Substances)에 대한 조사·연구를 본격적으로 추진한다.

이번 연구는 울산지역의 수질좌 환경 전반에 존재하는 과불화화합물의 분포 현황과 특성을 체계적으로 분석하고, 과학적 근거에 기반한 자료를 확보하기 위해 실시된다.

과불화화합물은 탄소와 불소가 결합된 인공 화학물질로, 물과 오염을 차단하는 특성 때문에 산업용·생활용 제품에 광범위하게 사용된다.

하지만, 자연적으로 분해되지 않고 환경에 장시간 잔류하며 생물체에 축적되는 특성 때문에 전 세계적으로 환경과 건강 위해성 우려가 커지고 있다. 또 수질, 토양, 식품 등 다양한 환경매체에서 검출돼 유럽, 미국 등 주요 국가들은 이미 관리 기준·규제를 강화하는 추세다.

이에 연구원은 2026년 한 해 동안 울산지역 하·폐수 등 100건의 과불화화합물 실태를 파악하고, 이로 인한 잠재적 건강 위해를 예방할 수 있는 기초 자료를 제공할 예정이다.

특히 울산은 국내 주요 산업지역으로 다양한 화학물질이 사용되고 있어, 지역 특성에 따른 환경적 취약성을 파악하는 것이 중요하다는 점에서 이번 연구의 중요성이 크다.





울산보건환경연구원 관계자는 "이번 과불화화합물 조사·연구를 통해 지역사회 환경질 개선과 시민 건강 보호를 위한 과학적 근거를 마련할 것"이라고 말했다.

울산보건환경연구원.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

