비밀 통로로 은밀히…'尹 사우나' 실체 드러나 "작은 호텔 같았다"

강훈식 청와대 비서실장, 尹 사용 내실 공개
강훈식 청와대 비서실장이 윤석열 정부 시절 서울 용산 집무실 안에 설치된 사우나 모습 등을 공개했다.
강 비서실장은 2일 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에서 윤석열 전 대통령 재임 당시 설치된 사우나실과 윤 전 대통령 전용 비밀 출입 통로 사진 등을 공개하며 "허물어지면 기록들이 사라지기 때문에 기록용으로 보관하기 위해 사진을 찍었다"고 밝혔다.
강 비서실장이 공개한 이른바 '비밀 통로' 사진을 보면 통로 바로 옆에는 차량을 댈 수 있는 공간이 마련돼 있고 바깥에서는 들여다볼 수 없도록 불투명한 플라스틱으로 벽을 세웠다. 이 통로는 대통령실 청사 주차장 벽을 허물어 만든 것으로 지하 1층으로 연결된다. 이 시설을 두고 윤 전 대통령 재임 당시 지각 출근을 은폐하기 위해 조성된 것 아니냐는 의혹이 제기된 바 있다.
강 비서실장은 이른바 '비밀 통로'와 관련 "일단 두 가지 문제점이 있는데 (시설 설치) 예산을 대통령실 예산으로 하지 않고 국방부 예산으로 했다는 것"이라며 "3억8000만원을 전용해서 시행한 건데 (비밀통로) 들어오는 진입로, 입구가 국방부 땅이기 때문"이라고 설명했다.
이어 "공사가 시행된 게 (2022년) 7월27일이고, (같은 해) 11월23일 비밀출입구 공사가 완공된다"며 "윤 전 대통령이 도어스테핑(출근길 문답)을 그만둔 건 이게 완공되기 이틀 전인데, 완공되는 시점에 중단한 것으로 보인다"고 밝혔다.
강 비서실장은 대통령 집무실 내부 침실과 사우나 사진도 공개했다. 내실에는 대형 침대가 놓였다. 안쪽 건식 사우나는 약 2평 공간으로 편백으로 조성됐으며 의자 맞은편 한쪽 벽에는 텔레비전이 설치된 모습이다. 앞서 다수 매체는 윤 전 대통령이 수천만원을 들여 용산 집무실에 사우나를 만들었다는 의혹을 제기한 바 있다.
지금 뜨는 뉴스
그는 "보통 기관장이 쪽잠 자는 정도의 작은 내실을 갖는 경우는 있다"며 "사무실에 사우나가 있는 경우는 전무후무하지 않을까. 저희가 볼 때는 작은 호텔 같은 걸 하나 만들어 놓은 거라 놀라긴 했다"이라고 했다.
윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>