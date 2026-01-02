비밀 통로로 은밀히…'尹 사우나' 실체 드러나 "작은 호텔 같았다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 청와대 비서실장, 尹 사용 내실 공개

강훈식 청와대 비서실장이 윤석열 정부 시절 서울 용산 집무실 안에 설치된 사우나 모습 등을 공개했다.

윤석열 전 대통령의 대통령 집무실 내부에 설치된 사우나. 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'

강 비서실장은 2일 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에서 윤석열 전 대통령 재임 당시 설치된 사우나실과 윤 전 대통령 전용 비밀 출입 통로 사진 등을 공개하며 "허물어지면 기록들이 사라지기 때문에 기록용으로 보관하기 위해 사진을 찍었다"고 밝혔다.

서울 용산구 대통령실에 설치된 지하 연결 통로. 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'

서울 용산구 대통령실에 설치된 지하 연결 통로. 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'

강 비서실장이 공개한 이른바 '비밀 통로' 사진을 보면 통로 바로 옆에는 차량을 댈 수 있는 공간이 마련돼 있고 바깥에서는 들여다볼 수 없도록 불투명한 플라스틱으로 벽을 세웠다. 이 통로는 대통령실 청사 주차장 벽을 허물어 만든 것으로 지하 1층으로 연결된다. 이 시설을 두고 윤 전 대통령 재임 당시 지각 출근을 은폐하기 위해 조성된 것 아니냐는 의혹이 제기된 바 있다.

강 비서실장은 이른바 '비밀 통로'와 관련 "일단 두 가지 문제점이 있는데 (시설 설치) 예산을 대통령실 예산으로 하지 않고 국방부 예산으로 했다는 것"이라며 "3억8000만원을 전용해서 시행한 건데 (비밀통로) 들어오는 진입로, 입구가 국방부 땅이기 때문"이라고 설명했다.

이어 "공사가 시행된 게 (2022년) 7월27일이고, (같은 해) 11월23일 비밀출입구 공사가 완공된다"며 "윤 전 대통령이 도어스테핑(출근길 문답)을 그만둔 건 이게 완공되기 이틀 전인데, 완공되는 시점에 중단한 것으로 보인다"고 밝혔다.

윤석열 전 대통령의 대통령 집무실 내실. 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'

강 비서실장은 대통령 집무실 내부 침실과 사우나 사진도 공개했다. 내실에는 대형 침대가 놓였다. 안쪽 건식 사우나는 약 2평 공간으로 편백으로 조성됐으며 의자 맞은편 한쪽 벽에는 텔레비전이 설치된 모습이다. 앞서 다수 매체는 윤 전 대통령이 수천만원을 들여 용산 집무실에 사우나를 만들었다는 의혹을 제기한 바 있다.





그는 "보통 기관장이 쪽잠 자는 정도의 작은 내실을 갖는 경우는 있다"며 "사무실에 사우나가 있는 경우는 전무후무하지 않을까. 저희가 볼 때는 작은 호텔 같은 걸 하나 만들어 놓은 거라 놀라긴 했다"이라고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

