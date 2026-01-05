역사와 일상이 공존하는 도시, 코펜하겐이 주목받는 이유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

덴마크의 수도 코펜하겐이 관광지를 둘러보는 여행을 넘어, 현지의 일상에 머무는 체류형 관광지로 주목받고 있다. 역사적 유산과 현대적인 도시 환경이 조화를 이루며, 여행자가 도시의 삶을 자연스럽게 경험할 수 있는 점이 특징이다.

최근 코펜하겐은 영국 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)이 발표한 '2025년 세계에서 가장 살기 좋은 도시' 평가에서 1위에 선정되며, 안정적인 도시 환경과 높은 삶의 질을 국제적으로 인정받았다. 이러한 도시 경쟁력은 관광 환경에도 이어져, 방문객에게도 편안하고 균형 잡힌 체류 경험을 제공한다.

도심에는 로젠보르 성(Rosenborg Castle), 아말리엔보르 성(Amalienborg), 크리스티안스보르 성(Christiansborg) 등 주요 왕궁과 역사적 건축물이 자리하고 있으며, 고풍스러운 골목과 정돈된 항구 풍경이 오늘날의 도시 생활과 자연스럽게 어우러진다. 자전거 이동이 편리한 도시 구조와 보행 중심의 동선은 여행자가 도시의 흐름에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 돕는다. 특히 청정 수질로 관리되는 항구에서는 시민들이 수영을 즐기는 모습을 쉽게 볼 수 있어, 코펜하겐의 사람 중심적 도시 면모를 보여준다.

코펜하겐은 디자인 도시로서의 정체성도 뚜렷하다. 클래식한 건축물과 현대 건축이 공존하는 도시 전반에는 단순함과 실용성, 기능미를 중시하는 덴마크 디자인 철학이 자연스럽게 스며 있다. 이는 도시를 방문하는 여행자에게 코펜하겐을 하나의 '살아 있는 디자인 환경'으로 인식하게 만든다.

이러한 도시 경험은 대표 명소 방문보다, 머무는 시간 속에서 더욱 선명해진다. 궁전 정원을 따라 산책하거나 광장에서 커피를 즐기고, 해 질 무렵 항구의 풍경을 바라보는 일상적인 순간만으로도 코펜하겐 특유의 차분한 리듬을 느낄 수 있다.

한편, 스칸디나비아항공(SAS)의 인천-코펜하겐 직항 노선은 지난 9월 취항 이후 정기 운항을 이어가며, 한국 여행객들의 코펜하겐 접근성을 높이고 있다. 직항 노선 개설로 이동 편의성이 개선되면서, 코펜하겐은 덴마크는 물론 북유럽 지역으로 향하는 주요 거점 도시로도 주목받고 있다.





리케 홀름 페테르센(Rikke Holm Petersen) 마케팅·커뮤니케이션 디렉터는 "겨울의 코펜하겐은 휘게(hygge) 문화를 비롯해 식문화와 사우나 등 일상적인 체험을 통해 도시의 또 다른 면모를 느낄 수 있는 시기"라며, "박물관과 문화 공간을 비교적 여유롭게 즐길 수 있다는 점도 코펜하겐 겨울 여행의 매력"이라고 전했다.





