난로 대신 강의실… 울산도서관, 성인·시니어 대상 ‘2026년 겨울 기획 강좌’ 운영

성인·어르신 대상 스마트폰 활용 교실 등 4개 강좌

추위를 피하는 방법이 꼭 외투만은 아니다.

울산도서관은 겨울철을 맞아 성인·어르신(시니어)을 대상으로 한 '겨울 기획 강좌'를 운영한다.

이번 강좌는 일상에 바로 활용할 수 있는 실용 교육과 함께 정서적 안정을 도모할 수 있는 강좌를 제공해 겨울철에도 지속적인 배움과 문화 향유의 기회를 마련하고자 기획됐다.

프로그램은 디지털 활용 교육과 예술·치유(힐링) 분야 등 단기 집중형 강좌로 구성됐다.

주요 운영 강좌는 △생활 속 스마트폰 활용 교실 △쉽게 배우는 칼림바(엄지손가락으로 연주하는 소형 건반 악기) 연주 △그림책으로 만나는 마음 명상 △펜으로 만나는 치유(힐링) 미술 등 총 4개 강좌로 성인과 어르신(시니어) 누구나 참여할 수 있다.

각 강좌는 1월 중순부터 2월 중순까지 4∼8회차 과정으로 한 달간 운영되며, 오는 1월 6일부터 울산도서관 누리집을 통해 선착순으로 접수한다. 도서관 정회원에 한해 신청 가능하다.

강좌별 일정과 세부 내용은 울산도서관 누리집 공지사항을 참고하거나 자료정책과로 문의하면 된다.





울산도서관 관계자는 "이번 겨울 기획 강좌는 성인·어르신(시니어) 이용자들이 겨울철에도 배움과 휴식을 함께 누릴 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 시민의 삶에 도움이 되는 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다"라고 말했다.

울산도서관.

