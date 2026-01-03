20대 셋 중 하나 "제 입사조건은 구내식당"…고물가 속 직장인 식비 압박

직장인 10명 중 9명 "직장내 구내식당 필요"
"싸다고 아무거나 못 먹는다"…식비 절감과 품질의 딜레마
'비용·시간·편의성' 측면서 메리트 높아 보여
점심 한 끼 가격이 1만원을 넘나드는 시대, 직장인들의 가장 큰 생활비 부담은 단연 '식비'다. 고물가 흐름이 이어지면서 외식비가 가파르게 오르고 있는 가운데, 직장 내 식사 지원은 단순한 복지를 넘어 생활비를 직접 방어하는 핵심 제도로 인식되고 있다. 구내식당과 식비 지원 여부가 직장 선택의 중요한 기준으로 떠오른 배경이다.
젊고 직급 낮을수록 '구내식당 유무' 민감
3일 시장조사기업 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 19~59세 직장인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 '2025 직장인 구내식당 관련 인식 조사' 결과에 따르면 응답자의 79.9%는 "식비 걱정 없는 회사에서 일하고 싶다"고 답했으며, 72.3%는 "삼시 세끼를 무료로 제공해주는 회사에서 근무하고 싶다"고 밝혔다. 다른 복지 제도가 다소 부족하더라도 식사를 아낌없이 지원해주는 회사라면 호감을 느낀다는 응답도 62.6%에 달했다. 식비 지원이 임금 외에 체감 복지 수준을 좌우하는 가장 현실적인 지표로 자리 잡고 있음을 보여준다.
식사 관련 복지를 '필수'로 인식하는 비율은 73.7%였다. 회사 내 식사를 제공하는 구내식당의 필요성에 공감한 비율도 90.1%로, 사실상 대부분의 직장인이 구내식당을 핵심 복지로 받아들이고 있는 셈이다. 특히 20대와 저연령층, 직급이 낮은 직장인을 중심으로 향후 직장 선택 시 구내식당 유무를 중요하게 고려하겠다는 응답이 두드러졌다. 소득 수준이 상대적으로 낮은 계층일수록 반복적으로 발생하는 식비 지출을 가장 체감하는 항목으로 인식하고 있으며, 구내식당을 통해 매달 수십만 원의 생활비를 절감할 수 있다는 점을 높게 평가하고 있는 것으로 풀이된다.
구내식당이 중요한 복지로 자리 잡았지만 단순히 존재하는 것만으로는 충분하지 않다는 인식도 강했다. 응답자의 66.3%는 "구내식당이 있더라도 어느 정도의 퀄리티가 보장되지 않으면 없느니만 못하다"고 답했다. 음식의 맛과 품질이 떨어진다면 굳이 구내식당을 이용할 필요가 없다는 응답도 64.0%에 달했다. 식비를 아끼기 위해 선택한 구내식당이 오히려 불만과 스트레스로 이어질 경우, 복지 효과는 크게 반감될 수 있다는 의미다.
실제로 구내식당의 품질이 직원의 행복에 직접적인 영향을 준다는 응답은 72.2%로, 직장에서의 한 끼가 하루의 컨디션과 업무 집중도를 좌우하는 핵심 경험으로 받아들여지고 있음을 보여준다. 기본적인 맛과 위생, 메뉴 구성 수준이 충족되지 않으면 '저렴한 밥'이 아닌 '참기 힘든 식사'로 인식될 수 있다는 지적이다.
식비 부담은 모든 직장인에게 공통적인 문제지만 이를 해소할 수 있는 수단은 회사 규모에 따라 크게 갈렸다. 응답자의 75.1%는 "구내식당은 어느 정도 회사 규모가 돼야 만들 수 있다"고 답했으며, 10인 미만 소규모 기업 직장인의 72.7%가 이 같은 인식에 공감했다. 구내식당을 둘러싼 이야기를 들을 때 상대적 박탈감을 느낀다는 응답도 48.0%에 달했다. 식비 부담을 줄일 수 있는 복지에서부터 기업 규모에 따른 격차가 발생하고 있는 셈이다.
"주 3~4회 이상 이용"…고물가 시대 가장 현실적인 절약 수단
현재 구내식당이 마련된 직장인의 이용 빈도는 매우 높았다. '거의 매일' 이용한다는 응답이 34.8%, '주 3~4회' 이용이 34.2%로, 전체의 약 70%가 주중 대부분을 구내식당에서 해결하고 있었다. 이용 이유로는 '식비를 아낄 수 있어서'가 50.0%로 가장 많았고, '외부로 나가지 않아도 돼서'(46.6%), '점심시간을 절약할 수 있어서'(43.6%)가 뒤를 이었다.
구내식당의 1인 평균 가격대는 5000~6000원 수준으로 일반 외식 대비 체감 부담이 크게 낮았다. 응답자의 80.3%는 "최근 고물가로 인해 구내식당의 필요성을 더 크게 느끼게 될 것"이라고 답했으며, 78.9%는 "앞으로 구내식당의 인기가 더욱 높아질 것"이라고 전망했다.
조사 결과는 구내식당이 더 이상 선택적 복지가 아니라, 고물가 시대 직장인들의 생활비를 방어하는 최소한의 안전망으로 자리매김하고 있음을 보여준다. 식비 부담이 임금 인상보다 더 빠르게 커지는 상황에서, 직장 내 식사 지원은 기업 복지의 중심축으로 이동하고 있다.
구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
