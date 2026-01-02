[신년사]박상진 산은 회장 "국민성장펀드로 첨단산업 지원 극대화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박상진 한국산업은행 회장 2026년 신년사

박상진 산업은행 회장 연합뉴스

AD

박상진 한국산업은행 회장은 2일 신년사를 통해 "2025년은 녹록지 않은 대내외 환경에서도 산은의 저력을 보여준 한 해"라며 "2026년은 대한민국 경제와 산은의 진짜 성장을 위해 집중해야 한다"고 밝혔다.

박 회장은 산업과 기업의 육성을 올해 산은의 첫 번째 과제로 꼽았다. 그는 "산은 본연의 역할인 산업과 기업 육성에 힘써야 한다"며 "국민성장펀드와의 협업을 통한 첨단전략산업 지원 효과 극대화, 지역 경제 활성화 및 중소·벤처기업 투자 강화 외에도 전통 주력산업의 사업구조 재편 지원 등이 중요하다"고 말했다.

지속적 수익 창출도 올해 목표다. 박 회장은 "산은의 수익성은 정책금융을 흔들림 없이 지속하는 데 필요한 기초체력"이라며 "투자자산 확충 및 자산·부채 리밸런싱 등을 통해서 시장에서 확고한 입지를 구축하는 한편, 글로벌 시장에서 새로운 기회를 찾고 투자금융 역량 강화를 통해 성과를 창출해야 한다"고 당부했다.

주인의식을 가지고 소통하는 문화를 조성하자고도 했다. 그는 "전 직원이 주인의식을 가지고 의사결정 해주는 한편, 내·외부 간의 원활한 소통을 통해 역량을 펼쳐 달라"고 강조했다.





AD

박 회장은 "대한민국 경제의 대도약이라는 우리의 지향점을 향해 나아가야 할 때는 단기간의 성과보다 미래 20년을 내다보는 안목으로 고민해야 한다"며 "희망과 도약의 2026년, 서로를 믿고 협력해서 산업은행의 역사를 다시 한번 힘차게 써 내려가자"고 언급했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>