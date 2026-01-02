시진핑 신년사 “중국 경제 규모 140조 위안 전망…산업 고도화·기술 혁신 지속”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 31일 시진핑 중국 국가주석이 중국 중앙방송총국(CMG)을 통해 2026년 신년사를 발표했다. CMG

시진핑 중국 국가주석이 31일 신년사를 통해 지난 5년간의 정책 성과를 정리하고 2026년부터 시작되는 새로운 국가 중장기 계획의 방향성을 제시했다.

중국 중앙방송총국(CMG)에 따르면 시 주석은 이날 발표한 2026년 신년사에서 "2025년은 중국의 제14차 5개년 계획을 마무리하는 해"라며 "경제·과학기술·민생 분야에서 일정한 진전을 이뤘다"고 평가했다. 그는 중국 경제 규모가 약 140조 위안에 이를 것으로 전망하며, 산업 고도화와 기술 혁신을 지속 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

시 주석은 인공지능, 반도체 연구개발, 우주 탐사, 수력발전 프로젝트 등을 언급하며 "과학기술과 산업의 결합이 새로운 성장 동력이 되고 있다"고 강조했다. 문화·관광 분야와 관련해서는 전통문화와 현대 콘텐트의 결합이 젊은 세대의 관심을 끌고 있다고 설명했다.

민생 분야에서는 고령자 친화 정책, 취업 환경 개선, 육아 가정 지원 등을 주요 성과로 소개했다. 그는 "개인의 일상과 가정의 안정이 국가 발전의 기초"라며 생활 밀착형 정책의 중요성을 언급했다.

대외 관계와 관련해서는 국제회의 개최와 기후변화 대응 노력을 언급하며 "보다 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 형성에 기여하겠다"고 밝혔다. 세계 정세에 대해서는 "불확실성이 지속되고 있다"고 진단하면서도 중국이 국제 사회와의 협력을 이어가겠다는 원칙을 재확인했다.

홍콩과 마카오에 대해서는 기존 제도의 틀 안에서 장기적 안정과 발전을 지원하겠다는 입장을 밝혔으며 양안 관계와 관련해서는 "평화적 교류와 역사적 흐름"이라는 표현으로 원론적 입장을 제시했다.





마지막으로 시 주석은 2026년부터 시작되는 '제15차 5개년 계획'을 언급하며 "고품질 발전과 개혁·개방을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

