양주시, 외국인 계절근로자 제도 운영 '법무부 장관 기관 표창' 수상

경기 양주시가 외국인 계절근로자 제도를 안정적으로 운영한 공로를 인정받아 법무부장관 기관 표창을 수상했다.

양주시가 외국인 계절근로자 제도를 안정적으로 운영한 공로를 인정받아 법무부장관 기관 표창을 수상하고 있다. 양주시 제공

이번 표창은 외국인 계절근로자 제도의 안정적 운영을 통해 농촌 인력난 해소에 기여한 지방자치단체를 대상으로 수여되는 기관 표창으로, 양주시는 외국인 계절근로자 입출국 관리, 체류 관리, 근로조건 점검, 숙소 안전 관리 등 운영 전반에 대한 성과를 인정받아 수상하게 됐다.

표창 전달에 앞서 김용규 양주출입국·외국인사무소 소장은 "양주시는 외국인 계절근로자 제도를 현장 중심으로 성실하게 운영하며, 체류 관리와 근로환경 개선, 관계기관 간 협업에서 모범적인 성과를 보여 왔다"며 "외국인 계절근로자 제도의 안정적 정착과 운영 신뢰도 제고에 기여한 점을 높이 평가해 이번 표창을 전달하게 됐다"고 말했다.

양주시는 외국인 계절근로자 전반적인 운영 과정에서 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 제도의 안정성을 높여왔으며, 고용주 대상 교육과 행정 지도를 통해 이탈 예방과 근로환경 개선에도 힘써 왔다.

또한 임금 통장 개설 통합 서비스, 긴급·문자 간단 신고 서비스, 이미용 봉사 연계 서비스 도입 등 근로자 편의를 위한 다양한 시책을 추진하고 공공숙소를 개소하고 운영하는 등 제도 기반을 강화해왔다.

이송주 농업기술센터 소장은 "이번 기관 표창은 외국인 계절근로자 제도를 현장 중심으로 성실하게 운영해 온 노력이 공식적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 농업 현장의 인력난 해소와 외국인 근로자의 안정적인 근무 여건 조성을 위해 지속적으로 행정 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





시는 이번 수상을 계기로 관내 농업인과 외국인 계절근로자가 함께 상생할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 시책을 개발하고, 관계기관과의 협력을 더욱 강화해 지속 가능한 농촌 인력 운영 체계를 구축해 나갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

