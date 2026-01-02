[신년사]정진완 우리은행장 "격차 좁힐 마지막 기회…고객기반 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고객확대·수익강화·미래성장·책임경영

4대 전략 공개

금융사고·정보유출 방지

'기본과 원칙' 강조

정진완 우리은행장. 우리은행 제공 연합뉴스

정진완 우리은행장이 "경쟁 은행과 격차를 좁힐 수 있는 마지막 기회"라며 "반드시 변화를 만들어야 한다"고 2일 강조했다.

정 행장은 이날 신년사를 통해 "고객 확대, 수익 강화, 미래 성장, 책임 경영의 4가지 전략 방향을 추진할 것"이라고 밝혔다.

그는 임직원들을 향해 "올해는 새로운 비즈니스 모델 발굴을 통해 고객 접점을 넓히는 등 고객기반 확대를 전행 최우선 목표를 두고 추진할 것"이라고 설명했다.

정 행장은 이를 위해 생산적금융 확대와 계열사 협업체계 강화 등으로 성과를 만들어가겠다고 덧붙였다. 아울러 업무환경 변화도 주문했다. 우리은행은 올해 개인 절대평가를 실시할 계획이다.





이어 정 행장은 "단 한 번의 금융사고와 정보 유출이 우리가 쌓아 온 신뢰를 무너뜨릴 수 있다"면서 기본과 원칙을 지킬 것을 당부했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

