[신년사]'월드 챔피언' LA다저스처럼…조현준 효성 회장 "'팀 스피릿'으로 '백년효성' 만들자"

2026년도 신년사를 통해 밝혀

"100년 향한 새로운 길 준비해야 할 때"

'팀 스피릿'…WS 2연패 LA다저스 언급

"팀 스피릿을 이해하고 실천해야 할 때"

조현준 효성그룹 회장은 2일 낸 신년사를 통해 올 한 해 '팀 스피릿'을 실천함으로써 위기를 넘어 '백년효성'으로 나아가자고 임직원들을 독려했다.

조현준 효성그룹 회장. 효성

조 회장은 "올해 우리는 창립 60주년을 맞아 단순히 지난 60년을 기념하는 데 머물 것인지, 아니면 다가올 100년을 향한 새로운 효성의 길을 준비하고 있는지 스스로에게 질문해야 할 시점에 와 있다"면서 "백년효성을 만들기 위해 가장 중요한 것이 팀 스피릿"이라고 했다.

조 회장은 자사가 참조해야 할 팀 스피릿의 사례로 지난해 미국프로야구(MLB) 월드시리즈에서 정상에 오른 LA다저스를 언급했다. LA다저스는 지난해 MLB의 왕 중의 왕을 뽑는 월드시리즈에 올라 7차전 연장 11회까지 가는 혈투 끝에 토론토 블루제이스를 역전승으로 이기고 2연패를 달성했다.

조 회장은 "9회, 모든 것이 끝나는 상황에서 다저스 선수들은 끝까지 포기하지 않는 무서운 투지력을 보여줬고 그런 투지력으로 기회를 만들어 경기를 원점으로 되돌렸다"고 경기를 돌아보며 "그 후 연장으로 이어진 긴 승부 속에서 집중력을 잃지 않고 지친 몸으로도 자신의 역할을 다했고 개인 기록보다 팀의 승리를 선택했으며 서로를 믿고 끊임없이 소통했다"고 짚었다.

이어 조 회장은 "다저스 선수들의 모습에서 나타난, 끝까지 포기하지 않는 불굴의 투지와 팀의 승리를 위한 자기희생, 승리를 위한 솔직한 소통 등의 팀 스피릿을 우리 모두가 이해하고 진심으로 실천해야 한다"고 했다.

지난해에 이어 올해도 불확실성의 그림자가 짙을 것으로 전망되는 글로벌 경영환경에 대해선 "가장 큰 위험은 불확실성이 일상화되었다는 점"이라고 지적했다. 이어 "금리를 필두로 환율, 원자재, 지정학적 변수 모두 중장기적으로 예측할 수가 없고 그 자체가 리스크로 우리를 위협하고 있다"고 진단하고 "이럴 때일수록 현금 흐름을 중요시하는 경영을 해야 한다"고 말했다.

실제 조 회장은 올 한 해 현금 흐름 중심의 경영에 집중하고자 새로운 경영원칙도 내놨다. 우선 현금 흐름과 재무 안정성을 최우선 가치로 삼고, 사업 선별과 집중의 기준을 더욱 엄격히 하며 조직 전반에 비용과 효율에 대한 인식을 근본적으로 재정립하겠다는 내용이 골자다.





마지막으로 조 회장은 올해가 '붉은 말'의 해임을 상기하며 "말은 평소에는 온순하지만, 통제를 잃는 순간 위험하고 예측 불가능해진다. 주인이 고삐를 얼마나 제대로 쥐고 통제할 수 있는가에 따라 힘센 적토마가 될 수도, 고삐 풀린 사나운 야생마가 될 수도 있다"면서 "우리 모두가 같은 방향으로 고삐를 잡는다면 올해는 혼란의 야생마가 아니라 세계 제패를 향해 힘차게 질주하는 적토마의 해로 기억될 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

