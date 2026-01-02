[신년사]이순형 세아그룹 회장 "본원 경쟁력 강화·AI 대전환으로 '거대 흐름' 기회 삼아야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이순형 세아그룹 회장이 새해 경영 화두로 본원적 경쟁력의 초격차 확보와 인공지능(AI) 기반의 일하는 방식 대전환을 제시했다.

2일 이 회장은 신년사를 발표하며 구성원들에 ▲초격차 수준의 본원적 경쟁력 ▲AI 결합으로 일하는 방식의 대전환 ▲해외 법인 전략적 기지화 등을 요구했다.

이 회장은 "탄소중립과 에너지 전환이라는 거대한 흐름을 기회로 삼아 타의 추종을 불허하는 기술과 친환경·고부가 제품 시장을 선점해야 한다"며 "본원적 경쟁력을 초격차 수준으로 끌어올려야 한다"고 말했다.

또 이 회장은 "AI는 단순한 도구가 아닌 생존을 위한 필수 무기"라며 "세아가 오랜 기간 현장에서 축적해온 방대한 제조 데이터와 공정 노하우를 AI 기술과 결합해 내재화하면 생산성과 제조 경쟁력을 획기적으로 끌어올릴 수 있을 것"이라고 했다.

아울러 이 회장은 "그간 선제적으로 투자한 세계 여러 곳의 사업장들은 보호무역주의가 강화될수록 더욱 빛을 발할 강력한 자산"이라며 "현재 투자 중인 해외 사업장들의 조속한 안정화를 통해 그룹 전체 시너지 창출의 첨병(尖兵) 역할을 다할 수 있도록 총력을 기울여 달라"고 했다.





끝으로 이 회장은 '하나 된 노사문화'를 강조하며 "서로를 믿고 의지하는 신뢰, 현실에 안주하지 않는 개척정신으로 무장해 달라"고 주문했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

