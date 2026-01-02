부산시교육청, 겨울방학 온라인 공동교육과정 운영

2∼22일 일반고 1·2학년 대상… 40개 과목 629명 참여

부산시교육청(교육감 김석준)은 겨울방학을 맞아 2일부터 오는 22일까지 일반고(자율형고·특목고 포함) 1·2학년 학생을 대상으로 '겨울방학 온라인 공동교육과정'을 운영한다.

온라인 공동교육과정은 단위 학교에서 개설하기 어려운 심화·융합 과목과 소인수 선택으로 미개설된 과목을 온라인으로 제공해, 학생들의 과목 선택권을 확대하고 진로·적성에 따른 맞춤형 학업 설계를 지원하기 위해 마련됐다.

이번 겨울방학 공동교육과정에는 ▲인공지능 수학 ▲국제 경제 ▲과학과제 연구 ▲빅데이터 분석 등 총 40개의 다양한 강좌가 개설됐으며, 부산지역 86개 고등학교에서 629명의 학생이 참여한다.

수업은 실시간 쌍방향 온라인 수업을 기본으로 운영, 일부 과목은 평가와 체험학습을 위해 오프라인 수업을 병행해 학생들이 온·오프라인을 아우르는 균형 잡힌 학습 경험을 쌓을 수 있도록 구성됐다.

온라인 공동교육과정 이수 결과는 학교생활기록부에 기재되며, 부산온라인학교가 거점학교로서 과목 개설과 운영, 나이스(NEIS) 이수 처리 등 행정적 지원을 담당한다.





김석준 교육감은 "고교학점제가 전면 시행되면서 학생 맞춤형 교육과정의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 겨울방학 온라인 공동교육과정이 학생들에게 다양한 학습 경험을 제공하고, 진로에 따른 과목 선택의 폭을 넓히는 의미 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

부산시교육청.

