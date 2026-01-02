이란, 무기 판매 대금에 가상자산 결제 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상자산 결제 도입한 최초 사례로 파악

이란 경제 제재 피하기 위한 조치

챗봇 통해 제재 우회 가능하다고 설명

이란 정부가 미국의 경제 제재에 맞서 최첨단 무기 시스템을 수출할 때 가상자산으로 결제하는 방안을 도입한다. 정부가 공식적으로 무기 수출과 관련해 가상자산 결제 방식을 도입한 최초의 사례로 보다.

이란 혁명수비대, 해상 훈련 중 미사일 발사 EPA연합뉴스

1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이란 국방부 산하 방산 수출 전담 기관인 '국방수출센터'(Mindex·민덱스)는 지난해 무기 판매 대금을 디지털 화폐, 물물교환, 이란 리알화 등 다양한 결제 방식으로 허용하는 방안을 도입했다.

민덱스는 이란의 방산 수출을 담당하는 국영기관으로, 주요 고객만 35개국에 달한다. 민덱스 웹사이트를 보면 '에마드' 탄도 미사일, '샤헤드' 드론, '샤히드 솔레이마니'급 초계함, 단거리 방공 시스템 등이 소개되고 있다.

소형 무기, 로켓, 대함 순항미사일 등 다양한 무기 목록도 나와 있다. 이 중 일부는 이란의 지원을 받아 중동에서 무장 단체들이 사용한 것으로 파악된다.

미국 등 서방이 이란 경제 제재 및 핵 프로그램에 대한 압박 강도가 높아지자 이란이 무기 수출을 확대하기 위해 가상자산 결제 방식을 도입한 것으로 해석된다. 경제 제재로 인해 계약이 쉽지 않자 가상자산 등 기타 금융 채널을 활용하고 있다는 것이다.

민덱스는 웹사이트 내 챗봇을 운영해 무기 수출에 적극적으로 나서고 있다. 'Q&A' 코너에서 이란에 대한 미국의 제재에도 불구하고 "무기 수출 계약 이행에 아무 문제가 없다. 최대한 빠른 시일 내에 배송될 예정이다"며 제재를 우회할 수 있다고 강조하고 있다.

특히 구매자에게 '다른 국가와의 전쟁 중 무기 사용방식'과 관련된 조건을 계약에 포함해야 한다고 명시하면서도 "계약 당사자 간 협상이 가능하다"라고도 밝혔다. 심지어 이란의 무기를 구매하는 국가에서 결제가 가능하고, 안보 당국의 승인을 받는 조건으로 이란에서 직접 상품을 검사할 수 있다고 밝혔다.

FT는 이 웹사이트의 등록 데이터, 기술적 인프라 등을 검토한 결과 이란 정부가 운영하는 것이라고 판단했다. 이 사이트를 운영하는 국내 클라우드 서비스는 미국 재무부에 의해 제재 대상으로 지정됐다. 미국은 이 사이트를 이란 정보기관과 밀접하게 관련되어 있을 것으로 보고 있다.





한편, 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 이란은 2024년 주요 무기 수출국 순위에서 세계 18위를 차지했다. 애틀랜틱 카운슬은 2024년 보고서에서 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 무기 수출에서 이익을 볼 수 있다고 밝힌 바 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

