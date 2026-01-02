춘천시, 2026년 신년참배로 '책임 행정' 첫발…춘천의 안녕 기원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춘천시, 우두동 충렬탑서 순국선열·호국영령 추모

강원도 춘천시가 2026년 새해 첫 공식 일정으로 2일 우두동 충렬탑에서 신년 참배를 거행, 춘천의 안녕과 발전을 기원했다.

육동한 춘천시장이 2026년 새해 첫 공식일정으로 2일 우두동 충렬탑에서 신년참배를 거행하고 있다. 춘천시 제공

이번 신년 참배는 춘천시와 강원특별자치도, 2군단, 강원서부보훈지청 및 시·도 보훈단체 등 주요 유관기관 관계자 300여 명이 함께한 가운데 '새로운 강원, 다시 뛰는 춘천'을 위해 한마음으로 뜻을 모아 국가와 민족을 위해 헌신한 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기렸다.

춘천시는 이번 신년 참배를 통해 새해 시정 운영의 출발을 다짐하고 시민의 안전과 지역 발전을 위한 책임 있는 행정을 이어가겠다는 각오를 다졌다.





육동한 춘천시장은 "새해를 맞아 나라를 위해 헌신하신 순국선열과 호국영령의 뜻을 되새기는 자리"라며 "시정을 차분하고 책임감 있게 운영해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

