삼척시, 대표 캐릭터 '삼척동자' 25년 만에 새 얼굴로 재탄생

강원도 삼척시가 25년간 시민과 함께해 온 시 대표 캐릭터를 새롭게 해석해 시대 변화에 부합하는 친근하고 세련된 이미지로 재탄생시켰다고 2일 밝혔다.

삼척시 대표 캐릭터인 '삼척동자'는 1999년 처음 선보인 이후 시정 홍보, 각종 행사, 관광 마케팅 등 다양한 분야에서 활용되며 시민들에게 친숙한 상징으로 자리매김해 왔다. 다만 디자인의 노후화와 감성 변화에 따라 새로운 이미지에 대한 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 리뉴얼을 통해 삼척동자의 고유한 상징성과 정체성은 유지하면서도, 현대적 감각을 반영한 디자인으로 탈바꿈시켰다. 특히 MZ세대를 포함한 전 연령층이 공감할 수 있는 친근하고 감각적인 캐릭터로 재정비해, 앞으로 시 브랜드 가치를 높이는 데 적극 활용할 계획이다.





송선익 기획팀장은 "대표 캐릭터는 시의 얼굴이자 시민과 소통하는 중요한 매개체"라며 "변화하는 시대에 맞는 새 캐릭터를 통해 시민과 더 가까워지고, 삼척의 매력을 널리 알리겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

