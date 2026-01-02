[신년사]양종희 KB금융 회장 "기득권에 안주하지 않고, 사업의 경계 확장해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 디지털 시무식 진행

신년사 통해 '전환과 확장' 의지

생산적·포용적 금융 금융 패러다임 변화

"전략적 성장 기회로 활용해야"



양종희 KB금융그룹 회장. KB금융 제공

양종희 KB금융그룹 회장이 2일 임직원들을 향해 "과거의 관습이나 기득권에 안주하지 않고, 새로운 환경에 맞게 사업방식을 전환함과 동시에 사업의 경계를 확장해야 한다"고 당부했다.

양 회장은 이날 오전 인공지능(AI) 영상 기술로 구현한 디지털 신년사를 통해 "올해 경영전략 방향은 전환과 확장"이라며 이같이 밝혔다. KB금융은 AI 기술을 활용한 디지털 시무식을 개최했다.

양 회장은 "AI라는 큰 파도는 금융시장의 판을 바꿀 것"이라며 "이와 동시에 국가·사회적으로도 금융산업은 패러다임의 전환기를 맞고 있다"고 설명했다.

양 회장은 "생산적 금융을 통해 우리 경제의 성장 동력을 뒷받침하는 금융 본연의 역할뿐만 아니라 포용적 금융으로 우리 공동체의 취약계층을 지키는 방파제로서의 소명도 이행해야 한다"고 덧붙였다.

특히 전문적인 사업성 평가와 정교한 리스크 관리체계를 바탕으로 '생산적 금융'을 강화하고, 자문·상담 중심의 영업을 통해 종합 자산·부채 솔루션을 제공하는 등 기업금융(IB) 비즈니스로 체질을 전환해야 한다고 강조했다. 그는 소비자의 권익을 최우선의 가치로 삼는 금융소비자 보호 체계를 확고히 정착시킬 것도 주문했다.

양 회장은 "청년(Youth), 시니어, 중소법인, 고액자산가 등 전략 고객군에 대한 지배력을 넓히고 새롭게 형성되는 디지털 자산, AI 비즈니스 시장에서 고객과 사업 기회를 선점해야 한다"고 강조했다.

고객 신뢰 제고에도 목소리를 높였다. 그는 "금융의 핵심은 신뢰이고, 신뢰는 곧 실력에서 나온다"며 "공동체와 함께 성장하는 기업 경영을 통해 고객과 시장의 믿음에 답해야 한다"고 말했다.





아울러 양 회장은 "전환은 익숙한 것과의 이별이며, 확장은 익숙하지 않은 것과의 만남"이라며 "올해를 KB의 역사에서 가장 멋지고 뜻깊은 해로 만들자"고 전했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

