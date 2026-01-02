美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 행정부, 中 대만포위훈련 종료 후 첫 입장 발표

미국 정부가 중국이 '대만 포위 훈련'을 실시한 데 대해 "우리는 중국이 자제력을 발휘해 대만에 대한 군사적 압박을 중단하고 의미 있는 대화에 나설 것을 촉구한다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 신화연합뉴스

미 국무부는 1일(현지시간) 토미 피곳 수석부대변인 명의 성명을 통해 "대만과 역내 다른 국가들을 향한 중국의 군사 활동과 수사(rhetoric)가 불필요하게 긴장을 고조시키고 있다"며 이같이 말했다. 이어 "미국은 대만해협 전반의 평화와 안정을 지지하며 무력이나 강압 등에 의한 일방적 현상 변경에 반대한다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미 행정부가 중국의 최근 대만 포위 훈련에 대해 공식 입장을 낸 것은 이번이 처음이다.

중국 인민해방군은 지난달 29~31일 육·해·공군과 로켓군 병력을 동원해 대만을 포위하는 형태로 실사격 훈련 등을 실시했다. 이는 미국이 대만에 역대 최대 규모인 111억540만달러 상당의 무기를 판매하는 방안을 최근 승인한 데 따른 불만을 표출하고, 경고 메시지를 미국과 대만에 동시에 보내기 위함이라는 분석이 제기됐다.





트럼프 대통령은 지난달 29일 중국군의 대만 포위 훈련 관련 질문을 받자 "무엇도 날 걱정하게 하지 않는다"며 "중국은 그 지역에서 해상 훈련을 20년간 해왔다"고 밝힌 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

