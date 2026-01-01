자기 다큐 찍는데 573억 개런티 받은 '영부인' 멜라니아…美 발칵

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외신 "영부인 자리를 상업적 브랜드로 만들어"

도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 트럼프 여사가 수천만달러(수백억원)에 달하는 거액을 받고 자신이 주인공인 다큐멘터리 영화를 제작한 것으로 알려져 논란이 되고 있다.

영부인 멜라니아 트럼프가 연설을 하고 있다. AP연합뉴스

지난달 28일(현지시간) 블룸버그통신은 '멜라니아 트럼프는 최악의 한 해를 보냈다'는 제목의 논평을 내고 "그는 종종 퍼스트레이디(영부인)가 아니라 콘텐츠 크리에이터처럼 보인다"라고 지적했다.

오는 30일 전 세계 극장에서 개봉하는 다큐멘터리 영화 '멜라니아'에는 도널드 트럼프 대통령이 지난해 1월 취임하기 직전 20일간 멜라니아 여사가 여러 방면에서 활동한 모습이 담겼다. 이 영화에는 멜라니아 여사도 프로듀서로 참여했으며, 아마존 프라임 비디오가 다큐멘터리 후속 3부작 시리즈도 추가 공개할 것이라는 보도가 나왔다. 다만 이 다큐멘터리 영화, 후속 시리즈와 관련해 멜라니아 여사가 받은 개런티가 약 4000만달러(약 573억원)에 달하는 것으로 알려져 도마 위에 올랐다.

블룸버그는 "멜라니아는 공적 책임이 있는 영부인 자리를 상업적 브랜드로 만들었다"며 "역사는 멜라니아를 냉정하게 평가할 것"이라고 비판했다. 영부인들은 주로 '소프트 파워'를 통해 백악관 운영을 지원한다. 멜라니아 여사도 우크라이나 납치 아동 송환 같은 문제에 관심을 기울이긴 했지만, 단편적인 성격에 그친다는 지적이 이어지기도 했다.

2021년 트럼프 1기 행정부 임기 말 멜라니아 여사 지지율은 42%로 역대 영부인 중 최저치를 기록했다. 지난해 말 여론조사에서 영부인에 대해 긍정적 인상을 가졌다고 답한 사람은 36%에 불과했다.

조 바이든 전 대통령 선거캠프 여성 참여 전략 담당이었던 론다 일레인 폭스는 "국민은 물가가 올라 힘들어하는데 영부인은 영화나 만들고 있다"고 꼬집었고, 토미 비에토 유명 팟캐스트 진행자는 "백악관 홍보실이나 만들 만한 영상에 아마존이 뇌물을 갖다 바친 것"이라고 강하게 비판했다.

아마존은 트럼프 대통령 취임식 기금에 100만달러(약 14억 4700만원)를 기부했고, 취임식 이벤트 생중계 관련 설비로 100만달러 상당의 현물도 제공했다.

미국 버지니아주 노퍽에서 열린 미 해군 창건 250주년 기념식에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 멜라니아 여사. 연합뉴스

영화 '멜라니아'의 브렛 래트너 감독이 '미투' 폭로의 당사자였던 것도 논란이 됐다. 래트너는 2017년 11월 성추행, 성폭력 등의 혐의로 법정 공방을 벌였다. 래트너 감독은 배우 나타샤 헨스트리지와 올리비아 문을 포함한 6명의 여성의 성범죄 폭로로 영화계에서 쫓겨났다. 다만 래트너는 모든 의혹에 대해 부인했다. 래트너는 '멜라니아' 연출을 맡은 것을 계기로 최근 '러시아워4'의 메가폰도 잡게 됐다.





한편 영화 '멜라니아' 예고편에는 취임 연설 리허설을 하던 트럼프 당시 대통령 당선인이 "나의 가장 자랑스러운 유산은 피스메이커(평화를 만드는 사람)로서의 업적"이라는 연설문의 한 대목을 읽자, 멜라니아 여사가 끼어들어 "피스메이커와 통합자(unifier)"라고 덧붙이는 모습도 나온다. 이번 예고편에서 멜라니아 여사는 남편의 연설은 물론 드레스 디자인 등에 직접 의견을 내는 등 자신감 있고 적극적인 여성상으로 그려졌다고 뉴욕타임스(NYT)는 평가했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

