하나은행, 새해 첫 날 전국 군부대 방문해 위문금 전달

이호성 은행장 비롯 100여명의 임직원들 전국 영업본부 지역 군부대 방문

이호성 행장 "'하나 나라사랑카드'로 국군 장병들에게 금융 그 이상의 가치를 제공할 것"

1일 오전 경기도 파주 소재 육군 1사단에 위치한 도라전망대를 방문한 이호성 하나은행장(사진 왼쪽에서 여섯번째)과 임직원들이 양진혁 육군 1사단장(사진 왼쪽에서 다섯번째) 및 군 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 경기도 파주 소재 육군 1사단에 위치한 도라전망대를 방문해 신년 첫 해돋이를 맞이하고, 국가 안보를 위해 헌신하는 군 장병들을 격려했다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 2026년부터 나라사랑카드의 새로운 사업자 역할을 수행하는 하나은행이 대한민국 수호를 위해 헌신하는 장병들에게 감사의 마음을 전함과 동시에 국군 장병 지원에 대한 하나은행의 진정성을 대내외에 알리기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 이호성 하나은행장을 비롯해 본점 임직원 100여 명이 참석해 육군 1사단 관계자들과 새해 첫 일출을 함께하고, 하나된 마음으로 나라사랑카드의 성공적인 사업 추진에 대한 굳건한 결의와 장병들을 위한 차별화된 금융 서비스 제공의 의지를 다졌다.

또한, 육군 1사단 병영식당에서 군 관계자들과 함께 새해 떡국 조찬을 함께하며 모든 국군 장병들의 올 한해 평안하고 건강한 군 생활을 기원하고, 부대 발전을 위한 위문금을 전달했다.

특히, 이번 군 부대 방문 신년행사는 전국 단위 규모로 전개됐다. 하나은행의 전국 지방영업본부들은 1사단을 포함해 경기, 충청, 영남, 호남 등 각 지역 관할 군 부대 총 9곳을 방문해 부대 관계자들과 새해 덕담을 나누고, 금융을 통한 군 장병의 복지증진과 성장을 지원하는 동행을 약속했다.

최전방 현장에서 새해 첫 일출을 맞이한 이호성 하나은행장은 "국가를 위해 봉사하는 장병들에게 전사적 역량을 결집한 '하나 나라사랑카드'로 금융 그 이상의 가치와 혜택을 제공해 나가겠다"며 "하나은행은 군과 함께 성장하는 동반자로서 믿고 찾을 수 있는 평생 금융파트너가 되기 위한 모든 노력과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

더불어 "하나은행은 2026년 적마(赤馬)의 열정과 근력으로 국가 경제 활성화를 위한 생산적 금융으로의 대전환을 속도감 있게 추진하고, 모든 사회 구성원의 행복을 위한 포용금융 확대 실천과 사전 예방 중심의 금융소비자 보호에도 선도적으로 앞장서 나가겠다"고도 덧붙였다.





하나은행은 올해부터 시행하는 '하나 나라사랑카드' 사업의 성공적인 안착을 위해 군 맞춤형 금융상품을 지속적으로 개발·출시하고, 장병 복지 증진을 위한 다양한 군 협력 프로그램을 확대해 나가는 등 대한민국 국군의 신뢰받는 평생 금융파트너가 되기 위한 본격적인 행보에 나설 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

