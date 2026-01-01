무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보상 아닌 단순 프로모션

무조건 지급·즉시 사용 가능

패션 플랫폼 무신사가 새해를 맞아 선보인 대규모 쿠폰 지급이 업계 안팎의 이목을 끌고 있다. 사고에 따른 보상이 아닌 '무조건 제공' 혜택이라는 점과 금액 규모와 실용성에서 경쟁사와 뚜렷한 대비를 보이기 때문이다.

무신사는 1일 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 '새해맞이 그냥 드리는 5만원+5000원 혜택' 프로모션을 시작했다.

무신사는 1일 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 '새해맞이 그냥 드리는 5만원+5000원 혜택' 프로모션을 시작했다. 이번 이벤트는 특정 피해나 조건 없이 기존 회원은 물론 신규 가입자까지 모두에게 적용된다. 별도의 신청 절차 없이 즉시 사용할 수 있는 점도 특징이다.

제공되는 혜택은 무신사 스토어와 슈즈&플레이어에 각각 2만원, 뷰티와 중고 서비스에 각 5000원씩 총 5만원 상당의 할인 쿠폰팩이다. 여기에 무신사 머니 충전 후 1만원 이상 결제 시 5000원을 돌려주는 페이백까지 더하면 체감 혜택은 더욱 커진다.

업계에서는 이 같은 혜택이 최근 개인정보 유출 사고 이후 쿠팡이 제시한 보상안과 자연스럽게 비교된다고 본다. 쿠팡의 경우 사고에 대한 대응 차원에서 1인당 5만원 상당의 구매 이용권을 내놨지만, 실제 일상 소비에 바로 쓸 수 있는 금액은 제한적이라는 평가를 받아왔다.

쿠팡은 개인정보 유출 사태 이후 보상으로 전 상품 5000원, 쿠팡이츠 5000원, 쿠팡트래블 2만원, 알럭스 2만원 등으로 구성된 구매 이용권을 제시했다.

앞서 쿠팡은 전 상품 5000원, 쿠팡이츠 5000원, 쿠팡트래블 2만원, 알럭스 2만원 등으로 구성된 구매 이용권을 제시했다. 다만 일상적으로 활용도가 높은 전 상품·배달 서비스 금액은 상대적으로 적고, 여행·명품 등 특정 서비스에 한정된 이용권 비중이 크다는 지적을 받았다. 이에 비해 무신사의 경우 패션·신발 등 주력 카테고리에 혜택이 집중돼 실사용 가능성이 높다는 평가가 나온다.

특히 무신사는 이번 프로모션을 '보상'이나 '사과'가 아닌 새해 이벤트로 명확히 규정했다. 사고나 논란과 무관하게 제공되는 혜택인 만큼, 소비자 입장에서는 조건 없는 순수한 할인으로 받아들여진다.





일각에서는 무신사의 이번 행보가 경쟁사의 논란을 의식한 마케팅 전략이라는 분석도 나온다. 직접적인 언급은 없지만, 시기와 혜택 설계가 맞물리며 소비자들 사이에서 자연스럽게 비교가 이뤄지고 있다는 것이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

