“74만 시민의 안녕 기원” 남양주시, 봉선사·황금산서 새해 힘찬 출발

남양주시, 봉선사·황금산서 새해맞이 행사

봉선사 범종 소리 “갈등 씻어내고 희망으로”

황금산 붉은 해 아래 모인 2000여명의 소망

2026년 병오년(丙午年) 새해 첫날 남양주시 곳곳이 시민들의 뜨거운 열기와 희망찬 함성으로 가득 찼다.

주광덕 남양주시장이 1일 새벽 진접읍 봉선사에서 직접 종채를 잡고 범종을 울리고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 1일 새벽 진접읍 봉선사에서 새해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

경기 남양주시는 1일 새벽 진접읍 봉선사와 다산2동 황금산에서 각각 타종식과 해맞이 축제를 열고 74만 시민과 함께 역동적인 새해의 문을 열었다고 밝혔다.

새해의 시작을 알리는 0시 운악산 자락에 위치한 천년고찰 봉선사에서는 '2026년 병오년 새해맞이 타종식'이 거행됐다.

주광덕 남양주시장을 비롯해 봉선사 주지 호산 스님, 조성대 시의장 및 시민 500여 명이 참석한 가운데 진행된 이번 행사는 1부 송년법회와 2부 타종식으로 구성됐다.

카운트다운과 함께 시작된 타종식에서 주광덕 시장은 직접 종채를 잡고 범종을 울리며 시의 발전과 시민들의 평안을 기원했다.

주 시장은 송년 인사를 통해 "천년고찰 봉선사의 기운이 서린 범종 소리가 우리 사회의 갈등을 씻어내고 희망의 울림으로 퍼지길 바란다"며 "2026년 병오년 말의 역동적인 기운처럼 모든 시민이 힘차게 도약하고 성취하는 한 해가 되길 진심으로 기원한다"고 말했다.

제12회 황금산 해맞이 축제…시민 2000여명과 희망 기원

주광덕 남양주시장이 1일 새벽 다산2동 황금산 정상에서 열린 '제12회 황금산 해맞이 축제'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

남양주시가 1일 새벽 다산2동 황금산 정상에서 '제12회 황금산 해맞이 축제'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

같은 날 아침 다산2동 황금산 정상에서는 '제12회 황금산 해맞이 축제'가 열렸다.

황금산축제추진위원회가 주최한 이번 행사에는 추운 날씨에도 불구하고 2000여 명의 시민이 운집해 장관을 이뤘다.

시민들은 정상에 마련된 나무에 각자의 새해 소망을 담은 '소원 리본'을 매달며 가족의 건강과 행복을 빌었다. 해돋이 감상 후에는 황금산 문화공원에서 주민들이 직접 준비한 떡국 나눔 행사가 이어져 훈훈함을 더했다.

이진규 위원장은 "황금산 해맞이 축제가 우리 동을 대표하는 화합의 문화행사로 자리 잡아 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

행사에 참석한 주광덕 시장은 "찬 새벽 공기를 가르며 황금산에 함께해 준 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 시민과 함께 시정을 이끌며, 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.





이번 신년 행사들은 차분하면서도 내실 있게 진행됐으며, 남양주시가 병오년 한 해 지향할 '시민 중심의 소통과 도약'을 상징적으로 보여준 자리가 됐다는 평가다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

