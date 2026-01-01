양산시 천성산, 한반도 ‘첫 태양’ 품었다… ‘2026 해맞이 행사’ 성료

천성산 원효봉 천성대, 시민 2000여명과 새해 염원 빌어
한반도에서 가장 빠른 일출을 품은 천성산이 또 한 번 새해의 문을 열었다.
경남 양산시는 2026년 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1월 1일 한반도에서 일출을 가장 먼저 볼 수 있는 천성산 원효봉 천성대 일원에서 '천성산 해맞이 행사'가 성황리에 개최됐다.
양산목련라이온스클럽의 주최·주관으로 진행된 이 날 행사는 영하의 추운 날씨에도 불구하고 새해 첫 일출을 보기 위해 전국 각지에서 모인 2000여명의 해맞이 인파로 천성산 원효봉 일원을 가득 메웠다.
식전 행사가 진행된 무대에서는 지난 번뇌를 벗고 새로운 시작을 알리는 승무 공연, 새해 대박을 기원하는 박 퍼포먼스가 진행됐으며, 이어 박완수 경남도지사, 나동연 양산시장, 윤영석 국회의원, 김태호 국회의원, 곽종포 시의회의장, 김남진 라이온스클럽 3지역 위원장이 차례로 새해 덕담을 전했다.
시민들이 일출을 기다리며 추위를 피할 수 있도록 설치한 방한텐트 내부에서는 어묵탕과 온음료를 제공하면서 따뜻함을 나눴고, 새해 소망을 담는 소원지 쓰기, 붉은 조형물과 일출 조망 포인트를 활용한 포토존 등 다채로운 프로그램이 운영됐다.
양산시는 많은 인파가 몰릴 것에 대비해 유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축하고, 등산로와 행사장 곳곳에 안전요원을 배치해 단 한 건의 안전사고 없이 행사를 마무리했다. 특히 셔틀버스 운행 확대와 임시 주차장 확보를 통해 방문객들의 교통 불편을 최소화했다.
박완수 경남도지사는 "2026년은 경남도가 330만 도민과 함께 힘차게 뛰어오르는 한 해가 될 것으로 확신한다"며 "도민 여러분과 같이 힘 모아주시고 경남도정이 도민을 위해 열심히 일하는 한 해가 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
나동연 시장은 "천성산은 한반도에서 새해 첫 일출을 가장 먼저 마주하는 희망의 성지"라며 "천성산의 햇살이 희망으로 퍼져나가듯 시민의 삶이 그 어느 때보다 빛나길 기원한다. 올해는 양산시 승격 30주년을 맞이하는 뜻깊은 해이자, 새로운 100년 도약의 기반을 다지는 중요한 원년이 될 것"이라며 "중단 없는 시정의 연속성을 확보하고 시민과의 약속을 성실히 이행하는 2026년 한해를 만들어가겠다"고 말했다.
